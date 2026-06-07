Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 7 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 7 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
РФ з початку війни втратила 11 989 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 7 червня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 7 червня 2026 року

Втрати ворога станом на 7 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1

РФ у війні з Україною станом на 7 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 373 620 (+1350) осіб;
  • танків – 11 989 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 24 700 (+4) од;
  • артилерійських систем – 43 479 (+82) од;
  • РСЗВ – 1 844 (+7) од;
  • засоби ППО – 1 407 (+2) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  – 334 063 (+2245) од;
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од;
  • кораблі/катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393) од;
  • спеціальна техніка – 4 257 (+4) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 7 червня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 25.05.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 4 687
(крилаті ракети)		 ~ $14,06 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 334 063
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $10,02 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 436
(літаків)		 ~ $13,08 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 353
(гелікоптерів)		 ~ $5,29 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 11 989
(танків)		 ~ $29,97 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 43 479
(артсистем)		 ~ $65,21 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 24 700
(ББМ)		 ~ $14,82 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 407
(засобів ППО)		 ~ $21,10 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 33
(кораблі / катери)		 ~ $1,98 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1565-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства
Удар по нафтопереробному заводі в Пермському краї: Генштаб повідомив наслідки
7 травня, 16:23
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 919 танків
Втрати ворога станом на 8 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
8 травня, 06:45
Диктатор продовжує стверджувати, що його армія «наступає по всій лінії бойового зіткнення»
Путін вдруге за рік виправдав масові втрати своєї армії
23 травня, 01:10
Нині триває 1550-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2026 року
23 травня, 08:12
Нині триває 1552-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026 року
25 травня, 08:17
В Україні триває 1560-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року
2 червня, 08:26
РФ з початку війни втратила 11974 танки
Втрати ворога станом на 3 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
3 червня, 07:08
Корвет «Бойкий» міг потрапити під удар у Кронштадті
У порту Кронштадта уражено кораблі: подробиці від Генштабу та Fire Point
3 червня, 11:24
Аварійно-рятувальні роботи у Києві та Дніпрі. Головне за 2 червня 2026
Аварійно-рятувальні роботи у Києві та Дніпрі. Головне за 2 червня 2026
2 червня, 21:14

Події в Україні

Втрати ворога станом на 7 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 7 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росія атакувала Запоріжжя: один із районів частково знеструмлено
Росія атакувала Запоріжжя: один із районів частково знеструмлено
Вибухи пролунали в Криму, Донеччині та Луганщині: головне за ніч 7 червня
Вибухи пролунали в Криму, Донеччині та Луганщині: головне за ніч 7 червня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 7 червня 2026
В окупованому Криму пролунали вибухи: під ударом опинилися нафтобази
В окупованому Криму пролунали вибухи: під ударом опинилися нафтобази

Новини

В Україні помірні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Вчора, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua