Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2026 року

Нині триває 1515-й день повномасштабної війни
Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 217 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9305 дронів-камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 106 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Коломійці Дніпропетровської області; Копані, Рівне, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Цвіткове, Шевченківське, Лісне, Чарівне, Мирне, Зарічне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дві гармати, один пункт управління БпЛА та сім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано три штурмові дії противника.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанських Хуторів та у бік Нескучного й Бочкового.

На Куп’янському напрямку

Агресор два рази атакував в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Противник двічі намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Греківки та у бік Лиману.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка, Новопавлівка.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Котлине, Мирноград, Молодецьке, Шевченко, Муравка, Удачне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував 10 разів у бік Калинівського, Вербового, Злагоди, Вороного та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 12 атак окупантів у бік населених пунктів Гуляйпільське, Зелене, Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне, Староукраїнка, Святопетрівка та в районі Гуляйполя.

На Придніпровському напрямку

Ворог провів чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

