Росія атакувала Запоріжжя: один із районів частково знеструмлено

Внаслідок російської атаки виникла пожежа

Вночі 7 червня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За інформацією Федорова, через атаку окупантів один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів.

Через деякий час росіяни у Запоріжжі знову пролунали вибухи. Внаслідок атаки виникла пожежа. На місце направлені екстрені служби.

У Запоріжжі та області майже всю ніч лунає тривога. Було повідомлено про загрозу застосування балістичних ракет, КАБів та безпілотників.

Як відомо, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього постраждав 10-річний хлопчик та його батько.

«Удар прийшовся у дах супермаркету. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти», – йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Нагадаємо, Росія застосувала нову схему атак на Запоріжжя: «Шахеди» тепер використовують як носії FPV-дронів, доставляючи їх безпосередньо у міську забудову. «За останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження. Вчора він використав «Шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях», – заявив Іван Федоров.

До слова, на світанку 5 червня російські терористи атакували Запоріжжя. Ворог вдарив про приватному домоволодінню.

«Ворог вдарив по приватному домоволодінню у Запоріжжі. Житловий будинок охопило полум’я. Також горить легковий автомобіль», – написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».