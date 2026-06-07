Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Запоріжжя: один із районів частково знеструмлено

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Запоріжжя: один із районів частково знеструмлено
Запоріжжя потрапило під удар окупантів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок російської атаки виникла пожежа 

Вночі 7 червня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За інформацією Федорова, через атаку окупантів один із районів Запоріжжя частково знеструмлено. Енергетики вже працюють, щоб заживити споживачів.

Через деякий час росіяни у Запоріжжі знову пролунали вибухи. Внаслідок атаки виникла пожежа. На місце направлені екстрені служби.

У Запоріжжі та області майже всю ніч лунає тривога. Було повідомлено про загрозу застосування балістичних ракет, КАБів та безпілотників. 

Як відомо, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього постраждав 10-річний хлопчик та його батько. 

«Удар прийшовся у дах супермаркету. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку, розташованого навпроти», – йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Нагадаємо, Росія застосувала нову схему атак на Запоріжжя: «Шахеди» тепер використовують як носії FPV-дронів, доставляючи їх безпосередньо у міську забудову. «За останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження. Вчора він використав «Шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях», – заявив Іван Федоров.

До слова, на світанку 5 червня російські терористи атакували Запоріжжя. Ворог вдарив про приватному домоволодінню. 

«Ворог вдарив по приватному домоволодінню у Запоріжжі. Житловий будинок охопило полум’я. Також горить легковий автомобіль», – написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Теги: відключення світла вибух пожежа Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська артилерія та дрони завдали ударів по позиціях РФ
ISW: Українські війська просунулися на заході Запорізької області
7 травня, 08:00
Всі осередки горіння вдалося ліквідувати
Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі
9 травня, 09:40
У Москві горить Ізмайловський Кремль
В Ізмайлівському Кремлі в Москві спалахнула потужна пожежа
13 травня, 03:03
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 9 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
8 травня, 19:26
Коли правоохоронці вели перемовини із чоловіком, він привів гранату в дію
В Охтирці чоловік посеред вулиці підірвав гранату, постраждали п’ятеро людей
10 травня, 19:17
Вибух стався на НПЗ угорської транснаціональної нафтогазової компанії MOL
В Угорщині на нафтопереробному заводі стався вибух: є загиблі та поранені
22 травня, 11:22
Захисники встановили новий рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона»
Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
24 травня, 21:27
Наслідки атаки на Дніпро в ніч проти 2 червня
Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
2 червня, 07:49
Поштовий термінал в Оболонському районі Києва, де стався теракт
«Нова пошта» повідомила подробиці ранкового вибуху на терміналі у Києві
5 червня, 12:07

Події в Україні

Втрати ворога станом на 7 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 7 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росія атакувала Запоріжжя: один із районів частково знеструмлено
Росія атакувала Запоріжжя: один із районів частково знеструмлено
Вибухи пролунали в Криму, Донеччині та Луганщині: головне за ніч 7 червня
Вибухи пролунали в Криму, Донеччині та Луганщині: головне за ніч 7 червня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 7 червня 2026
В окупованому Криму пролунали вибухи: під ударом опинилися нафтобази
В окупованому Криму пролунали вибухи: під ударом опинилися нафтобази

Новини

В Україні помірні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Вчора, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua