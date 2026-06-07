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В окупованому Криму пролунали вибухи: під ударом опинилися нафтобази

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Криму пролунали вибухи: під ударом опинилися нафтобази
Крим потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Ймовірно, уражено дві нафтобази – у Феодосії та у Леніно

Уночі 7 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів та звуки стрілянини в кількох містах. За попередніми даними, зафіксовано влучання у дві нафтобази. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, про вибухи поблизу нафтобази у Феодосії заявили представники партизанського руху «Атеш». Окрім цього, підпільники зафіксували нічні вибухи в Севастополі та Джанкої, а ближче до о пів на третю ночі місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів у Сімферополі.

Згодом з'явилася інформація про ще одне ймовірне влучання – по нафтобазі в селищі Леніно. Моніторингові ресурси припускають, що для цієї атаки по об'єктах на півострові могли бути застосовані не лише безпілотники, а й ракети.

Як відомо, українські захисники взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив третій окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

«Оператори БпЛА третього полку ССО взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 4 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. 

Місцеві жителі повідомили про масовану атаку безпілотників. Роботу протиповітряної оборони та звуки вибухів фіксували у Севастополі, Сімферополі та у районах військових аеродромів: «Бельбек», «Саки» (Новофедорівка) та «Гвардійське».

Теги: Крим вибух окуповані території

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