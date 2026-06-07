Вибухи пролунали в Криму, Донеччині та Луганщині: головне за ніч 7 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 7 червня 2026 року

Цієї ночі безпілотники атакували окуповані території України – Крим, Донеччину, Луганщину, є ураження нафтобаз, залізничної інфраструктури, підстанцій, у так званій ДНР виникли проблеми зі світлом.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 червня.

Окупований Крим атакували БпЛА

Уночі 7 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів та звуки стрілянини в кількох містах. За попередніми даними, зафіксовано влучання у дві нафтобази.

Зокрема, про вибухи поблизу нафтобази у Феодосії заявили представники партизанського руху «Атеш». Окрім цього, підпільники зафіксували нічні вибухи в Севастополі та Джанкої, а ближче до о пів на третю ночі місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів у Сімферополі.

В захопленому Зугресі атаковано ТЕС

Вночі 7 червня безпілотники атакували окуповану частину Донецької області.

Повідомляється, що безпілотники уразили Зуївську ТЕС, яка знаходиться у місті Зугрес. Також після ударів виникла пожежа в районі окупованого міста Чистякове. Там атаковано залізничну інфраструктуру.

На окупованій Луганщині пролунали вибухи

У ніч на7 травня безпілотники атакували окуповану Луганську область.

Повідомляється, що БпЛА атакували залізничну інфраструктуру так званої ЛНР. Також внаслідок ударів горить підстанції.

США хочуть використати гроші Ірану для відновлення інших країн

Адміністрація Сполучених Штатів розглядає можливість використання заморожених іранських активів для ліквідації наслідків військової агресії Тегерана на Близькому Сході.

За інформацією джерела CNN, ознайомленого з позицією міністра фінансів Скотта Бессента, кошти планують спрямувати на відбудову інфраструктури держав Перської затоки, що постраждали або можуть постраждати від майбутніх повітряних ударів з боку Ісламської Республіки. Відомство також оцінить масштаби руйнувань, завданих регіону з моменту початку конфлікту, аби за рахунок конфіскованих ресурсів компенсувати збитки від попередніх атак Ірану.

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