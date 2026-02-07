Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 7 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 650 танків
фото: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 730 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 7 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 7 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб;
  • танків – 11 650 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од;
  • артилерійських систем – 37 036 (+22) од;
  • РСЗВ – 1 637 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 295 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од;
  • крилаті ракети – 4 245 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 379 (+68) од;
  • спеціальна техніка – 4 064 (+1) од.
Втрати ворога станом на 7 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1445-й день повномасштабної війни в Україні.

