Втрати ворога станом на 10 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 10 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 10 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 248 560 (+980) осіб
- танків – 11 656 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 018 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 089 (+33) од.
- РСЗВ – 1 637 (+0) од.
- засоби ППО – 1 297 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198) од.
- крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 734 (+182) од.
- спеціальна техніка – 4 070 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1448-й день повномасштабної війни в Україні.
