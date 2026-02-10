Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 10 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 656 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 10 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 10 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 248 560 (+980) осіб
  • танків – 11 656 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 018 (+5) од.
  • артилерійських систем – 37 089 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 637 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 297 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1 198) од.
  • крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 734 (+182) од.
  • спеціальна техніка – 4 070 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1448-й день повномасштабної війни в Україні.

