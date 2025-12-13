Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року
Нині триває 1389-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 300 окупантів

Протягом минулої доби відбулося 178 бойових зіткнень.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 40 авіаційних ударів, застосував три ракети й скинув 103 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 4687 дронів-камікадзе та здійснено 4061 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, з яких 116 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропасове, Великомихайлівка, Братське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Різдвянка Запорізької області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА та два командно-спостережні пункти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 1

Противник здійснив 177 обстрілів, зокрема три – із реактивних систе

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 2

Наші війська зупинили п’ять атак противника в районі населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Колодязне, Дворічанське та у напрямку населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку 

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 3

Минуло доби відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 4

Ворог атакував 25 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишеве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, Червоного Ставу.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 5

 Сили оборони відбили сім атак противника у районах Торського, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та Ямполя.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 6

За минулу добу відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямках населених пунктів Привілля, Міньківка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 26 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 3

Противник вчора здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне, Зелений Гай та у напрямках населених пунктів Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 10

Сили оборони відбили 17 атак росіян в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя та Нового Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 11

Ворог двічі марно намагався прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Приморське та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2025 року фото 12

Противник чотири рази безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 300 окупантів

Нагадаємо, триває 1389-й день повномасштабної війни в Україні.

