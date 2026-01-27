Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 609 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 820 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 27 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 27 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 27 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 235 880 (+820) осіб
  • танків – 11 609 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 954 (+3) од.
  • артилерійських систем – 36 691 (+47) од.
  • РСЗВ – 1 628 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 286 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 116 712 (+899) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 025 (+119) од.
  • спеціальна техніка – 4 051 (+0) од.
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1434-й день повномасштабної війни в Україні.

