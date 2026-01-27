Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 820 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 27 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 27 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 27 січня втратила:
- особового складу – близько 1 235 880 (+820) осіб
- танків – 11 609 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 954 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 691 (+47) од.
- РСЗВ – 1 628 (+2) од.
- засоби ППО – 1 286 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 116 712 (+899) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 025 (+119) од.
- спеціальна техніка – 4 051 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1434-й день повномасштабної війни в Україні.
