glavcom.ua
Втрати ворога станом на 24 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 603 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 24 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 24 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 24 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 232 090 (+930) осіб.
  • танків – 11 603 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 949 (+3) од.
  • артилерійських систем – 36 580 (+31) од.
  • РСЗВ – 1 623 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 283 (+1) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772) од.
  • крилаті ракети – 4 190 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88) од.
  • спеціальна техніка – 4 050 (+0) од.
Втрати ворога станом на 24 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1431-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога станом на 24 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
