Втрати ворога станом на 27 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 27 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 27 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 27 вересня втратила:
- особового складу – близько 1107400 (+970) осіб;
- танків – 11204 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23288 (+1) од;
- артилерійських систем – 33186 (+39) од;
- РСЗВ – 1502 (+1) од;
- засоби ППО – 1223 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91);
- спеціальна техніка – 3977 (+2).
Нагадаємо, триває 1312-й день повномасштабної війни в Україні.
