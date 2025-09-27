Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 27 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 27 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Наразі триває 1312-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 27 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 27 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 27 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1107400 (+970) осіб;
  • танків – 11204 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23288 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33186 (+39) од;
  • РСЗВ – 1502 (+1) од;
  • засоби ППО – 1223 (+1) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91);
  • спеціальна техніка – 3977 (+2).
Втрати ворога станом на 27 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1312-й день повномасштабної війни в Україні.

