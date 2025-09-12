Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 12 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 88 КАБ, залучив для ураження 2236 дронів-камікадзе та здійснив 3593 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

12 вересня станом на 22:00 відбулося відбулося 168 боєзіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку наші воїни ліквідували 99 та поранили 60 окупантів, знищили два танки, три автомобілі, чотири мотоцикли, 15 безпілотних літальних апаратів, склад боєприпасів та пошкодили автомобіль, дві гармати, пункт управління БпЛА, сім укриттів особового складу ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 2 атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав одного ракетного та 11 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 19 керованих авіаційних бомб, здійснив 102 обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, Кутьківки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні вже відбили 16 з 18 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок.

Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у напрямку Плещіївки, Степанівки, Полтавки. Сили оборони стримали натиск противника та вже відбили 11 штурмових дій.

Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в бік населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 10 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в напрямку Філії, Іванівки. Бої продовжуються в одній локації.

Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1297-й день повномасштабної війни в Україні.

