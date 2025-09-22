Головна Країна Події в Україні
Сили спеціальних операцій уразили російську С-400 «Тріумф»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сили спеціальних операцій уразили російську С-400 «Тріумф»
Зенітні ракетні системи С-400 призначені для ураження повітряних цілей
Ударні дрони уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400

Ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ССО.

У ніч на 5 вересня бійці Сил спеціальних операцій проводила спеціальну розвідку, в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 «Тріумф» в Калузькій області. «Після отримання візуального підтвердження об'єкта операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження. У результаті успішних дій ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», – йдеться в повідомленні.

Ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу
Окрім цього, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, росіяни намагалися організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19 тис. БПЛА різних типів. ССО запобігли цьому.

«Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії. У другому випадку вантаж складався із різноманітних БПЛА («Молнія», «Бумеранг», «Вандал новгородський», «Горинич» та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі)», – зазначив Генштаб

Першим ще 29 серпня 2025 року воїни Оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат – знищення величезних запасів ударних БПЛА російського агресора.

«Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня 2025 року, коли підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога», – зазначено в заяві.

Нагадаємо, дрони Служби безпеки України зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в Росії.

До слова, вчора, 21 вересня, на території тимчасово окупованого Криму бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Примари» атакували два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Це перше в історії ураження літаків такого типу.

Теги: Генштаб військова техніка

