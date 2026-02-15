Головна Країна Події в Україні
Генштаб підвердив ураження нафтового терміналу в РФ та «Панцирь-С1» в окупованому Криму

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підвердив ураження нафтового терміналу в РФ та «Панцирь-С1» в окупованому Криму
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові уразили нафтобазу «Таманьнефтегаз»

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив серію результативних ударів по стратегічних об'єктах ворога. У ніч на 15 лютого 2026 року Сили оборони не лише знекровили паливну логістику агресора на Кубані, а й «відмінусували» дорогу систему ППО в окупованому Криму. Операції проведено в межах системної стратегії зі зниження наступального та економічного потенціалу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У районі селища Волна (Краснодарський край РФ) було успішно уражено нафтовий термінал компанії «Таманьнефтегаз». На об'єкті зафіксовано масштабну пожежу, яка тривала кілька годин. Цей термінал є критично важливим для забезпечення паливом російського угруповання військ на півдні України та в Криму. Виведення його з ладу створює серйозні логістичні перешкоди для агресора.

В окупованому Криму, поблизу селища Кача, підрозділи Сил оборони вистежили та уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1». Вартість одного такого комплексу становить близько $15 млн. Знищення «Панциря» послаблює локальний купол ППО окупантів, відкриваючи нові можливості для наступних «потужних» візитів українських дронів та ракет.

Окрім стратегічних об'єктів у глибокому тилу, ЗСУ результативно відпрацювали по цілях на окупованих територіях:

Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі Вільного (ТОТ Донецької області) уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад ЗС РФ. А у районі Любимівки (ТОТ Запорізької області) зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.

Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються.

Сили оборони України продовжать системну роботу над виснаженням бойових спроможностей ворога і руйнуванням його військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують системно зменшувати бойовий потенціал ворога на тимчасово окупованих територіях. Протягом 12 та 13 лютого 2026 року підрозділи ЗСУ завдали низку влучних ударів по логістичних та оборонних об'єктах агресора в Криму, на Запоріжжі та Донеччині.

