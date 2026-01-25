Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулася дві атаки окупантів

За минулу добу відбулося 127 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосувавши 25 ракет та скинувши 248 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7503 дрони-камікадзе та здійснили 3720 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 112 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Любицьке, Воздвижівка, Преображенка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав двох авіаударів, скинувши сім керованих бомб та здійснив 107 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки.

На Слов’янському напрямку

Поблизу населеного пункту Званівка, противник один раз атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Маркове.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 44 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка.

На Олександрівському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Противник 16 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки у районах Плавнів та Приморського.

Нагадаємо, триває 1432-й день повномасштабної війни в Україні.