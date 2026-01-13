Україна зменшила кількість втрат особового складу на фронті – Сирський

Генерал наголосив, що Сили оборони здатні виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що минулий рік став для України випробуванням

Упродовж 2025 року кількість втрат особового складу зменшилося на 13%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Генерал наголосив, що минулий рік став для України великим випробуванням. Російський агресор намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, та навіть збирався вийти до Одеси, щоб відрізати вихід до моря.

«Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тис. осіб убитими й пораненими», – каже він.

Головком каже, що завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання. За його словами, Сили оборони щомісяця ліквідують більше російських окупантів, ніж РФ призиває.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 13 січня 2026 року. РФ у війні з Україною втратила близько 1 220 950 (+950) загарбників.

У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що понад 46 тис. українських бійців загинули на війні із початку повномасштабного вторгнення РФ.