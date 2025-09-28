Втрати ворога станом на 28 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 28 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 28 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 28 вересня втратила:
- особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб;
- танків – 11211 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23290 (+2) од;
- артилерійських систем – 33231 (+45) од;
- РСЗВ – 1503 (+1) од;
- засоби ППО – 1223 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131)
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Нагадаємо, триває 1313-й день повномасштабної війни в Україні.
