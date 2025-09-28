Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 28 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 28 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Наразі триває 1313-й день повномасштабної війни
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 28 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб;
  • танків – 11211 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 23290 (+2) од;
  • артилерійських систем – 33231 (+45) од;
  • РСЗВ – 1503 (+1) од;
  • засоби ППО – 1223 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131)
  • спеціальна техніка – 3977 (+0).
Нагадаємо, триває 1313-й день повномасштабної війни в Україні.

