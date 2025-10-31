Лінія фронту станом на 31 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2339 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

31 жовтня станом на 22:00 відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 104 окупанти, із них 55 – безповоротно. Також українські воїни знищили одиницю автомобільної техніки, три мотоцикли, 10 БпЛА, пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та один пункт управління БпЛА та шість укриттів для особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 153 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких шість – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Українські захисники зупинили дев’ять ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.

На Слов'янському напрямку

Десять штурмових дій відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 11 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки. Наші воїни вже зупинили 10 ворожих атак.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в напрямку Гришиного. В одній локації бої не вщухають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка. На даний час три боєзіткнення тривають. Авіаудару зазнало Покровське.

Нагадаємо, триває 1346-й день повномасштабної війни в Україні.