Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Читайте нас у

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у

Читайте нас у Google News

Нагадаємо, триває 1315-й день повномасштабної війни в Україні.

РФ у війні з Україною станом на 30 вересня втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 30 вересня 2025 року.

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 63241 одиниць автомобільної техніки

Про використання cookie

Продовжуючи перегляд glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності (Privacy Policy) та погоджуєтеся використання файлів cookie