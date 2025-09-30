Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 63241 одиниць автомобільної техніки
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 30 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1110560 (+970) осіб;
  • танків – 11222 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23291 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33311 (+27) од;
  • РСЗВ – 1505 (+1) од;
  • засоби ППО – 1224 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301);
  • крилаті ракети – 3790 (+43);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90);
  • спеціальна техніка – 3979 (+0).
Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1315-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постраждалих серед населення немає
Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено
25 вересня, 14:14
За словами Пєскова, Лавров на зустрічі з Рубіо доведе до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні
Україна відвоює свої території? Кремль відправляє Лаврова переконувати команду Трампа у зворотньому
24 вересня, 14:51
Таталіна прибрала лайк, який був під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
Прихильниця Путіна, яка хоче на Олімпіаду, почала зачищати соцмережі
23 вересня, 13:03
У московських аеропортах ввели план «Килим»
Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я
22 вересня, 19:59
У Нью-Йорку відбудеться саміт щодо поверненню українських дітей
Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
20 вересня, 13:16
Війна скоро завершиться. Чому це шкідливий наратив?
Війна скоро завершиться. Чому це шкідливий наратив?
18 вересня, 11:09
Президент: Дякую всім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує наш захист
Зеленський назвав головну ціль Путіна
12 вересня, 17:46
Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру у Луцьку
Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру у Луцьку
3 вересня, 07:13
Фон де Ляєн: Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки
Розгортання миротворчих військ в Україні: Урсула фон дер Ляєн поділилася планами Європи
1 вересня, 00:28

Події в Україні

Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
На Сумщині російський дрон вбив родину з двома маленькими дітьми
На Сумщині російський дрон вбив родину з двома маленькими дітьми
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2025
Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч
Подробиці мирного плану Трампа щодо Гази: головне за ніч
Росія повертається до старих методів контролю за інформацією – ISW
Росія повертається до старих методів контролю за інформацією – ISW

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua