Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 30 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 30 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 30 вересня втратила:
- особового складу – близько 1110560 (+970) осіб;
- танків – 11222 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23291 (+1) од;
- артилерійських систем – 33311 (+27) од;
- РСЗВ – 1505 (+1) од;
- засоби ППО – 1224 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301);
- крилаті ракети – 3790 (+43);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90);
- спеціальна техніка – 3979 (+0).
Нагадаємо, триває 1315-й день повномасштабної війни в Україні.
