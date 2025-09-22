Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я
У московських аеропортах ввели план «Килим»
фото: соцмережі

У Шереметьєво через атаку БпЛА затримується дев'ять рейсів, у Внуково – шість, у Домодєдово – три

У Росії безпілотники атакували Москву. ППО нібито відбило атаку БпЛА. Про це повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін, передає «Главком».

Влада зауважила, що силами ППО Міноборони нібито знищено сім безпілотних засобів, які атакували Москву. За попередньою інформацією, пошкоджень немає. Екстрені служби працюють на місцях.

Водночас російські пабліки повідомили, що раніше про вибухи чули в районах: Павелецька, Солнцево, Царицино, Очаково, Південне Бутово, Чертаново, Кунцево, Нові Черемушки, Хорошевська.

Також небо над Москвою повністю закрите, в аеропортах введено план «Килим». У Шереметьєво затримується дев'ять рейсів, у Внуково – шість, у Домодєдово – три.

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу 14 серпня, який належить ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». Удар по об'єкту, який забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами, було завдано підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України та інших складових Сил оборони.

Раніше у ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область РФ). 

Зокрема, у ніч на 18 вересня підрозділами Сил спеціальних операцій було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. За попередньою інформацією, роботу нафтопереробного заводу зупинено.

