Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
У Нью-Йорку відбудеться саміт щодо поверненню українських дітей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Президент: Буде велика коаліція щодо повернення дітей

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час Генеральної Асамблеї ООН Україна розраховує провести окремий саміт, присвячений поверненню дітей, незаконно вивезених Росією.  Про це він зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Готуємось до Генеральної Асамблеї ООН. Є велика кількість зустрічей. Можу сказати приблизно, на що розраховуємо. Розраховуємо на саміт по поверненню українських дітей, які були викрадені Росією. На сьогодні є 38 делегацій, які готові взяти участь у саміті, це сильне представництво. Буде велика коаліція щодо повернення дітей. Також буде Кримська платформа. Розраховуємо також на десь приблизно три десятки країн. Також в такому широкому форматі», – зазначив президент.

Зокрема, Зеленський зауважив, що у нього з президентом США Дональдом Трампом відбудеться зустріч. «Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей», – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що повернення в Україну дітей, викрадених Росією, є «найбільш чутливим і проблемним питанням». За словами Зеленського, наразі відомо про понад 20 тис. викрадених дітей, однак це лише задокументовані випадки. «Насправді ми не знаємо повного обсягу цієї трагедії», – додав він.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) заявила, що Кремль системно посилює вплив на освіту та дозвілля російських школярів. За даними розвідки, Росія створює централізовану модель ідеологічного контролю, використовуючи державне фінансування, медіа та освітні платформи.

Читайте також:

Теги: діти війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін може потрапити в пастку власних понтів
Путін може потрапити в пастку власних понтів
18 вересня, 07:24
Водопостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується
Водопостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується
27 серпня, 07:50
Напевно так - Зеленський виступив на церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України»
Зеленський виступив на церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України»: текст
24 серпня, 22:26
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
27 серпня, 16:48
У Знам'янській громаді уражено об'єкти інфраструктури
Атака на Кіровоградщину: рятувальники показали наслідки (фото)
3 вересня, 07:56
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (в центрі) заявляв, що росіяни показували йому свої плани запуску ЗАЕС
«Законна військова ціль». Експерт пояснив, як Україна має запобігти спробам росіян запустити ЗАЕС
7 вересня, 18:14
Гілі нагадав, що під час попередньої зустрічі у липні було розпочато 50-денну кампанію з прискорення підтримки України
Велика Британія передасть Україні тисячі дронів: Джон Гілі розкрив деталі
9 вересня, 18:43
За словами Зеленського, росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою
Зеленський зробив заяву про окупацію росіянами Сходу
13 вересня, 18:59
За словами глави держави, вартість одного року для України в умовах повномасштабної війни з Росією становить $120 млрд
Зеленський розповів про план «А» та «Б» для України на наступний рік
17 вересня, 19:41

Політика

Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів
Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів
Зеленський анонсував «керований експорт української зброї», бо є надлишок
Зеленський анонсував «керований експорт української зброї», бо є надлишок
Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні
Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні
Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором
Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором
«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ
«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua