Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами

Президент: Буде велика коаліція щодо повернення дітей

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час Генеральної Асамблеї ООН Україна розраховує провести окремий саміт, присвячений поверненню дітей, незаконно вивезених Росією. Про це він зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Готуємось до Генеральної Асамблеї ООН. Є велика кількість зустрічей. Можу сказати приблизно, на що розраховуємо. Розраховуємо на саміт по поверненню українських дітей, які були викрадені Росією. На сьогодні є 38 делегацій, які готові взяти участь у саміті, це сильне представництво. Буде велика коаліція щодо повернення дітей. Також буде Кримська платформа. Розраховуємо також на десь приблизно три десятки країн. Також в такому широкому форматі», – зазначив президент.

Зокрема, Зеленський зауважив, що у нього з президентом США Дональдом Трампом відбудеться зустріч. «Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей», – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що повернення в Україну дітей, викрадених Росією, є «найбільш чутливим і проблемним питанням». За словами Зеленського, наразі відомо про понад 20 тис. викрадених дітей, однак це лише задокументовані випадки. «Насправді ми не знаємо повного обсягу цієї трагедії», – додав він.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) заявила, що Кремль системно посилює вплив на освіту та дозвілля російських школярів. За даними розвідки, Росія створює централізовану модель ідеологічного контролю, використовуючи державне фінансування, медіа та освітні платформи.