Зеленський назвав головну ціль Путіна

Президент: Дякую всім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує наш захист

Президент Володимир Зеленський заявив, що ціль російського диктатора Володимира Путіна – це окупація всієї України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Ціль Путіна – це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне. Саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик. Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Дякую всім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує наш захист. Тільки разом ми можемо досягти миру. І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни. Так, щоб цілі змінились».

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну».