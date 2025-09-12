Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав головну ціль Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав головну ціль Путіна
Президент: Дякую всім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує наш захист
фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що ціль російського диктатора Володимира Путіна – це окупація всієї України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Ціль Путіна – це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне. Саме тому так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик. Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський додав: «Дякую всім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує наш захист. Тільки разом ми можемо досягти миру. І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни. Так, щоб цілі змінились».

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну».

Читайте також:

Теги: війна путін Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квіглі: Чому Зеленський не присутній? Чому Трамп дозволив минути шести дедлайнам?
Конгресмен США: Трамп зустрічається з Путіним, щоб виграти час, але є нюанс
15 серпня, 05:01
Сьогодні Трамп із Зеленським та кількома європейськими лідерами провели онлайн-зустріч
Зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами. Головне за 13 серпня
13 серпня, 20:48
Додому повернулись 84 українців з полону
Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)
14 серпня, 15:05
У Литві відверто незадоволені заявами Путіна на Алясці
Газлайтинг від Путіна: Литва прокоментувала підсумки зустрічі на Алясці
16 серпня, 10:40
Напевно так - Зеленський виступив на церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України»
Зеленський виступив на церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України»: текст
24 серпня, 22:26
Могилевська отримала орден княгині Ольги ІІ ступеня
Президент нагородив Наталію Могилевську орденом княгині Ольги ІІ ступеня
24 серпня, 23:25
Володимиру Зеленському й Марку Карні продемонстрували новітні досягнення українського виробництва озброєнь і техніки
Зеленський показав новітні українські оборонні розробки
24 серпня, 21:47
Глава держави наголосив, що триває робота над синхронізацією санкцій проти Росії
Атака дронів на Польщу. Зеленський назвав найкращу відповідь на дії РФ
Вчора, 12:34
Введено санкції проти російських компаній, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України та ведуть там видобуток
Україна ввела санкції проти британця, що допомагав РФ із «тіньовим флотом»
10 вересня, 17:42

Політика

Кабмін оновив правила для грального бізнесу
Кабмін оновив правила для грального бізнесу
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
Президент жартома порівняв Келлога з ППО (відео)
Президент жартома порівняв Келлога з ППО (відео)
Зеленський назвав головну ціль Путіна
Зеленський назвав головну ціль Путіна
У Раді з’явилася постанова про відкликання Куницького з правоохоронного комітету
У Раді з’явилася постанова про відкликання Куницького з правоохоронного комітету
В Україні з'явилося нове державне свято
В Україні з'явилося нове державне свято

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua