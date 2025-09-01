Фон де Ляєн: Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки

Урсула фон дер Ляєн заявила, що гарантії безпеки для України є «надзвичайно важливими та абсолютно необхідними»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські політики розробляють «досить точні плани» щодо можливого розгортання миротворчих військ в Україні. Ця ініціатива є частиною гарантій безпеки для Києва та відбувається за повної підтримки з боку США. Про це вона розповіла в інтерв'ю Financial Times, передає «Главком».

За словами фон дер Ляєн, гарантії безпеки для України є «надзвичайно важливими та абсолютно необхідними». Вона зазначила, що Європа має чіткий план, узгоджений з Білим домом.

«Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки… Це було дуже чітко та неодноразово підтверджено», – сказала вона.

Financial Times повідомляє, що контингент може налічувати десятки тисяч військовослужбовців під командуванням європейських країн. Вони отримають підтримку від США, зокрема системи управління та контролю, а також засоби розвідки та спостереження.

Нагадаємо, західні партнери з «Коаліції рішучих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на понад десяток посадовців із країн Заходу, передає «Главком».

Однією з ключових ідей є поетапне відновлення цивільних авіаперельотів в Україні. На першому етапі західні країни можуть забезпечити прикриття винищувачами та системами ППО для аеропортів на заході країни. Успіх цього етапу дозволить поширити ініціативу на інші регіони. Відновлення авіасполучення розглядається як важливий крок для стимулювання економіки та повернення українців, які виїхали за кордон.

До слова, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.