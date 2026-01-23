Головна Країна Події в Україні
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених – дитина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених – дитина
Чоловік в момент удару перебував на власному подвір’ї та отримав смертельні поранення
фото: Нацполіція

Унаслідок обстрілу загинув пенсіонер

Протягом дня російські терористи продовжували завдавати ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє Національна поліція, пише «Главком».

22 січня близько 11:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл приватного сектору одного з сіл Червоногригорівської громади. У результаті атаки загинув 72-річний місцевий житель. Чоловік перебував на власному подвір’ї в момент удару та отримав смертельні поранення.

Атака на Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених – дитина фото 1
фото: Нацполіція

Того ж дня ворожий безпілотник атакував Мирівську громаду. Внаслідок влучання у дах житлового будинку акубаротравми зазнала 11-річна дівчинка, яка перебувала всередині оселі. Після 15:30 окупанти знову відкрили вогонь – цього разу по Нікополю. Під час артобстрілу поранення отримала 49-річна жінка.

Атака на Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених – дитина фото 2
фото: Нацполіція

Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Протягом дня під обстрілами також перебували Марганецька та Покровська сільські громади. Слідчі зафіксували пошкодження приватних будинків, господарських споруд і цивільних автомобілів.

Атака на Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених – дитина фото 3
фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 21 січня російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок чого загинули люди. 

Уночі агресор завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджені дев'ять приватних і п'ять багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто.

