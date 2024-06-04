Втрати ворога станом на 4 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 832-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1290 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 4 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 червня втратила:

особового складу ‒ близько/ about 512420 (+1290) осіб,

танків ‒ 7794 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 15020 (+18) од,

артилерійських систем – 13345 (+65) од,

РСЗВ – 1092 (+2) од,

засоби ППО ‒ 827 (+3) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),

крилаті ракети ‒ 2268 (+0),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18228 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 2211 (+12).

Втрати ворога станом на 4 червня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 4 червня:

У Чорному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухалися з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 4 червня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 4 червня 2024 року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно.

Втрати авіаційних систем ворога 4 червня 2024 року фото: Facebook/Командування Повітряних сил

Нині триває 832-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, вранці 4 червня Росія атакувала Дніпро. Є пошкодження цивільної інфраструктури, було поранено місцевих.