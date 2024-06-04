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Втрати ворога станом на 4 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 4 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 832-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1290 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 4 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько/ about 512420 (+1290) осіб,
  • танків ‒ 7794 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15020 (+18) од,
  • артилерійських систем – 13345 (+65) од,
  • РСЗВ – 1092 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 827 (+3) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18228 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2211 (+12).
Втрати ворога станом на 4 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 4 червня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 4 червня:

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухалися з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 4 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 4 червня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 4 червня 2024 року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно.

Втрати авіаційних систем ворога 4 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 4 червня 2024 року
фото: Facebook/Командування Повітряних сил

Нині триває 832-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, вранці 4 червня Росія атакувала Дніпро. Є пошкодження цивільної інфраструктури, було поранено місцевих.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2024 року
Теги: росія Генштаб втрати

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