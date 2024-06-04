Втрати ворога станом на 4 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1290 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 4 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 4 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 4 червня втратила:
- особового складу ‒ близько/ about 512420 (+1290) осіб,
- танків ‒ 7794 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15020 (+18) од,
- артилерійських систем – 13345 (+65) од,
- РСЗВ – 1092 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 827 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18228 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 2211 (+12).
Активність флоту окупантів станом на 4 червня:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр».
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухалися з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
Уночі 4 червня 2024 року ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.
Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно.
Нині триває 832-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, вранці 4 червня Росія атакувала Дніпро. Є пошкодження цивільної інфраструктури, було поранено місцевих.
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