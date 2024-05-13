Україна відкриє ще один табір для російських полонених

ГУР звертається до російських окупантів, які наразі перебувають на Харківському напрямку, із закликом здатися в український полон

Ухвалено рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Зокрема, він зазначив, що ворог зазнає великих втрат на Харківському напрямку, тому ГУР звертається до російських окупантів, які наразі там перебувають, із закликом здатися в український полон або переходити на бік Сил безпеки та оборони України.

«Враховуючи втрати ворога в живій силі і техніці, я хотів би звернутися до російських окупантів, російських військовослужбовців, зокрема ленінградського та московського військових округів – саме вони зараз перебувають на Харківському напрямку: щодо можливості здачі в полон», – заявив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Україна гарантує дотримання Женевської конвенції, міжнародного гуманітарного права, гарантує життя та безпеку тим російським військовослужбовцям, які не хочуть стати «гарматним м’ясом» або воєнними злочинцями режиму Путіна.

«Такі військовослужбовці вже є, і найближчим часом про них буде більше інформації. Втрати на даному напрямку противника значні, і будуть лише збільшуватися. Здача в полон або перехід на бік України – це розумна альтернатива. Тому звертаємося до тих російських окупантів, хто зберіг ще інстинкт самозбереження і критичне мислення», – зазначив Андрій Юсов.

Він додав, що враховуючи масштаб ситуації, в якій перебувають російські угруповання, їхні втрати, зокрема й майбутні, було ухвалено рішення відкрити додаткове місце утримання, додатковий табір для російських полонених в Україні.

Нагадаємо, на період воєнного стану витрати на утриманням російських військовополонених можуть здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні 23 січня. Також цим же рішенням Кабмін виділив з резервного фонду Міністерству юстиції 34,05 млн грн на ремонт одного з таборів для утримання полонених росіян.

Як повідомлялося, через гальмування обміну полоненими російською стороною місць на полонених окупантів починає не вистачати, повідомила в інтерв’ю «Главкому» заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Тривалий час для тримання російських окупантів вистачало табору «Захід 1», який у травні 2022 року перепрофільовано на базі виправної колонії у Львівській області.

На початку листопада 2023 року з’явилася інформація про те, що Україна створила другий табір для тримання військовополонених росіян. Він носить назву «Захід 2» і діє на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області.