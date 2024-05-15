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Росіяни терміново закрили небо на Казанню

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни терміново закрили небо на Казанню
Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт
фото ілюстративне

У Татарстані, попередньо було збито безпілотник

Росіяни закрили небо над Казанню та Нижньокамськом через загрозу повітряної атаки. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

«Небо над Казанню та Нижньокамськом закрите через загрозу повітряної атаки. Аеропорти цих міст тимчасово не відправляють та не приймають повітряні судна. Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт» – йдеться у повідомленні.

Росіяни терміново закрили небо на Казанню фото 1

За даними каналу, в Татарстані, попередньо було збито безпілотника.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Qazaq Air призупинить авіасполучення між містом Актобе на заході Казахстану та містом Казань, столицею Татарстану з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

Теги: росія аеропорт

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