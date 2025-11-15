На Покровському напрямку ворог втратив понад 500 осіб та 55 одиниць техніки за тиждень – Генштаб

За добу на Покровському напрямку знищено 4 танки та 8 бронемашин

Лише за минулу добу на Покровському напрямку було знешкоджено 192 окупанти

Сили оборони України продовжують завдавати агресору серйозних втрат на Покровському напрямку, де ворог зосереджує свої основні зусилля. Лише за останні п'ять діб безповоротні втрати росіян склали понад півтисячі осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Генерального штабу Збройних Сил України.

Згідно з даними Генштабу, лише за минулу добу на Покровському напрямку було знешкоджено 192 окупанти, а також знищено 4 танки та 8 бронемашин.

Загалом, з початку поточного тижня, з 10 по 15 листопада (за п'ять діб), безповоротні втрати ворога на цьому напрямку становлять:

Жива сила (вбиті): 524 особи.

Жива сила (поранені): 260 осіб.

Наземна військова техніка: 55 одиниць.

БпЛА: близько трьох сотень різних безпілотних літальних апаратів.

Сили оборони України здійснюють комплексні заходи, спрямовані на ефективне вогневе ураження ворога та максимальне виснаження його резервів.

Нагадаємо, українські війська нещодавно мали успіх на Куп'янському напрямку, зокрема на північ від Піщаного, тоді як інформація про значні просування російських сил у центрі Куп'янська та інших локаціях не підтверджується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дослідники ISW посилаються на геолокаційні відеозаписи, які свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на північ від Піщаного (на південному сході від Куп'янська).

Водночас, кадри, які є у розпорядженні ISW, показують, як українські війська атакують російські позиції в центрі Куп'янська.