Втрати ворога станом на 9 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 9 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 335 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 9 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 151 070 (+970) осіб;
  • танків – 11 335 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23 545 (+1) од;
  • артилерійських систем – 34 340 (+19) од;
  • РСЗВ – 1 538 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 239 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440) од;
  • крилаті ракети – 3 926 (+8) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 880 (+85) од;
  • спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Втрати ворога станом на 9 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1355-й день повномасштабної війни в Україні.

