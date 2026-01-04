Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 4 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 4 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 499 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 4 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 4 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 4 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 211 530 (+900) осіб;
  • танків – 11 499 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 855 (+0) од;
  • артилерійських систем  – 35 756 (+12) од;
  • РСЗВ – 1 590 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 268 (+1) од;
  • літаків – 434 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 860 (+278) од;
  • крилаті ракети – 4 137 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 776 (+88) од;
  • спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1411-й день повномасштабної війни в Україні.

