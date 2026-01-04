Втрати ворога станом на 4 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 4 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 4 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 4 січня втратила:
- особового складу – близько 1 211 530 (+900) осіб;
- танків – 11 499 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 855 (+0) од;
- артилерійських систем – 35 756 (+12) од;
- РСЗВ – 1 590 (+0) од;
- засоби ППО – 1 268 (+1) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 860 (+278) од;
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 72 776 (+88) од;
- спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1411-й день повномасштабної війни в Україні.
