Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року
Нині триває 1394-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових дій ворога

За минулу добу відбулося 134 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України 42 авіаційних ударів, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4855 дронів-камікадзе та здійснили 3869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 118 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Покровське, Підгаврилівка, Братське Дніпропетровської області; Святопетрівка, Кушугум, Запоріжжя Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, пункт управління та два інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог здійснив 139 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового та у бік населених пунктів Піщане й Глушківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

У районах Серебрянки, Сіверська, Званівки та Переїзного – противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Варварівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупанти тричі наступали у районі Плавнів.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 грудня 2025 року фото 10

 Нагадаємо, триває 1394-й день повномасштабної війни в Україні.

