Галузь водопостачання Росії опинилася в зоні «необоротної деградації»

У той час як Кремль витрачає мільярди на війну, комунальна інфраструктура всередині Росії перебуває у стані необоротної деградації. Статистика свідчить про катастрофічну ситуацію: кожен дев'ятий житель РФ досі не має доступу до якісної питної води з централізованих систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що галузь водопостачання і водовідведення РФ перебуває в зоні необоротної деградації. Частка сектору у ВВП впала до 0,24%, чисті збитки регульованої діяльності сягнули 36 млрд рублів – і жодних механізмів виходу з цієї прірви система не передбачає.

Експерти попереджають, що ситуація лише погіршуватиметься. Причина – критичний знос мереж, які не оновлювалися десятиліттями:

Масштаб проблеми: Протяжність водопровідних труб, які потребують негайної заміни, застигла на позначці 250 тис. км. Нові труби встигають зношуватися швидше, ніж встигають міняти старі.

Протяжність водопровідних труб, які потребують негайної заміни, застигла на позначці 250 тис. км. Нові труби встигають зношуватися швидше, ніж встигають міняти старі. Збитковість: Галузь офіційно визнана деградуючою – її чисті збитки сягнули 136 млрд рублів, а механізмів виходу з цієї прірви держава не пропонує.

В українській розвідці зазначають, що найгірша ситуація спостерігається в депресивних регіонах, де рівень зносу інфраструктури перевищує межу виживання:

: зношено 78,1% водопровідних і 80,8% каналізаційних мереж. Тува та Інгушетія: показники подібні, а через низький рівень соціально-економічного розвитку ці регіони неспроможні самостійно фінансувати модернізацію.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що серед причин зниження ВВП Росії на початку року – календарні та погодні фактори.

Диктатор пояснив, що «у січні цього року робочих днів було на два менше, ніж минулого року». У лютому, за його словами, було на один робочий день менше. «Це, звичайно, об’єктивні обставини, але очевидно, що далеко не тільки вони визначають ділову, інвестиційну активність у країні», – додав Путін. Російський президент зазначив, що статистичні дані показують зниження економічної динаміки в Росії вже два місяці поспіль і за січень-лютий ВВП скоротився на 1,8%.

«Главком» писав, що російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.