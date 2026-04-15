Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Питна вода для росіян стає розкішшю – розвідка
Кожен дев'ятий росіянин позбавлений доступу до якісної питної води
фото з відкритих джерел

Галузь водопостачання Росії опинилася в зоні «необоротної деградації»

У той час як Кремль витрачає мільярди на війну, комунальна інфраструктура всередині Росії перебуває у стані необоротної деградації. Статистика свідчить про катастрофічну ситуацію: кожен дев'ятий житель РФ досі не має доступу до якісної питної води з централізованих систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що галузь водопостачання і водовідведення РФ перебуває в зоні необоротної деградації. Частка сектору у ВВП впала до 0,24%, чисті збитки регульованої діяльності сягнули 36 млрд рублів – і жодних механізмів виходу з цієї прірви система не передбачає.

Експерти попереджають, що ситуація лише погіршуватиметься. Причина – критичний знос мереж, які не оновлювалися десятиліттями:

  • Темпи руйнації: Щороку з ладу виходить близько 3% комунальних мереж, тоді як темпи їх заміни не перевищують 1%.
  • Масштаб проблеми: Протяжність водопровідних труб, які потребують негайної заміни, застигла на позначці 250 тис. км. Нові труби встигають зношуватися швидше, ніж встигають міняти старі.
  • Збитковість: Галузь офіційно визнана деградуючою – її чисті збитки сягнули 136 млрд рублів, а механізмів виходу з цієї прірви держава не пропонує.

В українській розвідці зазначають, що найгірша ситуація спостерігається в депресивних регіонах, де рівень зносу інфраструктури перевищує межу виживання:

  • Єврейська автономна область: зношено 78,1% водопровідних і 80,8% каналізаційних мереж.
  • Тува та Інгушетія: показники подібні, а через низький рівень соціально-економічного розвитку ці регіони неспроможні самостійно фінансувати модернізацію.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що серед причин зниження ВВП Росії на початку року – календарні та погодні фактори.

Диктатор пояснив, що «у січні цього року робочих днів було на два менше, ніж минулого року». У лютому, за його словами, було на один робочий день менше. «Це, звичайно, об’єктивні обставини, але очевидно, що далеко не тільки вони визначають ділову, інвестиційну активність у країні», – додав Путін. Російський президент зазначив, що статистичні дані показують зниження економічної динаміки в Росії вже два місяці поспіль і за січень-лютий ВВП скоротився на 1,8%.

«Главком» писав, що російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

Теги: розвідка росія вода війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua