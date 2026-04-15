Питна вода для росіян стає розкішшю – розвідка
Галузь водопостачання Росії опинилася в зоні «необоротної деградації»
У той час як Кремль витрачає мільярди на війну, комунальна інфраструктура всередині Росії перебуває у стані необоротної деградації. Статистика свідчить про катастрофічну ситуацію: кожен дев'ятий житель РФ досі не має доступу до якісної питної води з централізованих систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що галузь водопостачання і водовідведення РФ перебуває в зоні необоротної деградації. Частка сектору у ВВП впала до 0,24%, чисті збитки регульованої діяльності сягнули 36 млрд рублів – і жодних механізмів виходу з цієї прірви система не передбачає.
Експерти попереджають, що ситуація лише погіршуватиметься. Причина – критичний знос мереж, які не оновлювалися десятиліттями:
- Темпи руйнації: Щороку з ладу виходить близько 3% комунальних мереж, тоді як темпи їх заміни не перевищують 1%.
- Масштаб проблеми: Протяжність водопровідних труб, які потребують негайної заміни, застигла на позначці 250 тис. км. Нові труби встигають зношуватися швидше, ніж встигають міняти старі.
- Збитковість: Галузь офіційно визнана деградуючою – її чисті збитки сягнули 136 млрд рублів, а механізмів виходу з цієї прірви держава не пропонує.
В українській розвідці зазначають, що найгірша ситуація спостерігається в депресивних регіонах, де рівень зносу інфраструктури перевищує межу виживання:
- Єврейська автономна область: зношено 78,1% водопровідних і 80,8% каналізаційних мереж.
- Тува та Інгушетія: показники подібні, а через низький рівень соціально-економічного розвитку ці регіони неспроможні самостійно фінансувати модернізацію.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що серед причин зниження ВВП Росії на початку року – календарні та погодні фактори.
Диктатор пояснив, що «у січні цього року робочих днів було на два менше, ніж минулого року». У лютому, за його словами, було на один робочий день менше. «Це, звичайно, об’єктивні обставини, але очевидно, що далеко не тільки вони визначають ділову, інвестиційну активність у країні», – додав Путін. Російський президент зазначив, що статистичні дані показують зниження економічної динаміки в Росії вже два місяці поспіль і за січень-лютий ВВП скоротився на 1,8%.
«Главком» писав, що російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.
