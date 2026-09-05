Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 5 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 5 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 260 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 5 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 5 вересня 2026 року

Втрати ворога станом на 5 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1

РФ у війні з Україною станом на 5 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 495 050 (+1 260) осіб;
  • танків – 12 328 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 25 273 (+1) од;
  • артилерійських систем – 49 227 (+65) од;
  • РСЗВ – 2 093 (+5) од;
  • засоби ППО – 1 604 (+0) од;
  • літаків – 441 (+0) од;
  • гелікоптерів – 355 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898) од;
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од;
  • кораблі – 35 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401) од;
  • спеціальна техніка – 4 644 (+8) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 5 вересня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 04.09.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 070
(крилаті ракети)		 ~ $15,21 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 499 809
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $14,99 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 441
(літаків)		 ~ $13,23 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 355
(гелікоптерів)		 ~ $5,33 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 328
(танків)		 ~ $30,82 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 49 227
(артсистем)		 ~ $73,84 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 273
(ББМ)		 ~ $15,16 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 604
(засобів ППО)		 ~ $24,06 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1655-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 325 танків
Втрати ворога станом на 4 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Вчора, 07:08
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 324 танки
Втрати ворога станом на 3 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
3 вересня, 06:50
Володимир Путін під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку
«Переговори зараз заморожені»: Путін зробив заяву про Україну
1 вересня, 23:21
Ситуація на фронті 1 вересня
178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026
1 вересня, 22:20
Втрати ворога станом на 24 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 24 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
24 серпня, 06:42
У Самарі горіло ключове підприємство ракетної галузі РФ
5 тис. «квадратів» у вогні. Генштаб розкрив, що уражено на ракетному заводі в Самарі
19 серпня, 14:20
Ситуація на фронті 13 серпня
198 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 серпня 2026
13 серпня, 22:21
Ситуація на фронті 11 серпня
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 серпня 2026
11 серпня, 22:21
Особливість нинішньої хвилі міграції ще й у тому, що Україну залишило багато освічених жінок, каже Елла Лібанова
Демографиня пояснила, що поверне додому українських жінок, які виїхали через війну
9 серпня, 19:15

Події в Україні

Удар Росії по підприємству на Дніпропетровщині: є загиблі
Удар Росії по підприємству на Дніпропетровщині: є загиблі
Втрати ворога станом на 5 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 5 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 5 вересня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 5 вересня
Окупанти вдарили по підприємству на Дніпропетровщині
Окупанти вдарили по підприємству на Дніпропетровщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
101K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua