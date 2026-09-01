Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026
Ситуація на фронті 1 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 1 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та 68 авіаційних ударів із застосуванням 211 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 7132 дрони-камікадзе та здійснив 2227 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

1 вересня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 45 окупантів, 23 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної техніки та два склади боєприпасів. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та 35 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 346 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник завдав двох авіаударів, скинув сім авіабомб, здійснив 100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, п'ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у бік Волохівки, Хатнього та в районі Вовчанських Хуторів. Два боєзіткнення тривають.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири наступальні дії у бік Радьківки, Куп'янська-Вузлового, Курилівки та Ківшарівки.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали шість атак загарбників у бік Новоосинового, Дробишевого, Лиману та Діброви. Одна атака триває. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед у напрямку Озерного та Миколаївки.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили одну наступальну дію у бік Юрківки.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 21 ворожий штурм у районах:

  • Костянтинівки
  • Іллінівки
  • Новоселівки
  • Степанівки
  • Софіївки
  • у бік Новопавлівки й Вільного
178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 17 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік:

  • Нового Донбасу
  • Сергіївки
  • Новопідгородного
  • Новопавлівки
  • в районах Удачного, Муравки, Молодецького, Горіхового

Три боєзіткнення тривають. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили дев'ять ворожих атак у бік Воздвижівки, Різдвянки, Верхньої Терси та Чарівного. 

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1651-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ штурм Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри постійну загрозу, частина місцевих жителів досі не поспішає евакуюватися
РФ ударила по Краматорську дев'ятьма авіабомбами: загинула людина
21 серпня, 00:20
Це вже черговий випадок, коли ворог поєднує балістичне озброєння з баражуючими боєприпасами в ударах
Ворог вдарив по Київщині балістикою та «Бандеролями»: є загиблий і поранені
22 серпня, 01:28
РФ знищила понад 160 АЗС в Україні
Україна готова захистити всі АЗС від російських ударів. Названо ціну питання
4 серпня, 09:30
Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2026 року
6 серпня, 08:49
Фізично захистити об’єкти теплової генерації від масованих російських атак практично неможливо
Росія може знищити ТЕС уже восени: військовий закликав українців робити запаси
15 серпня, 21:31
Інфраструктура елеватора зазнала значних руйнувань
Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна
16 серпня, 19:48

Події в Україні

178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026
178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026
Атака на Україну у День знань та закриття установ РФ у Німеччині: головне за 1 вересня 2026
Атака на Україну у День знань та закриття установ РФ у Німеччині: головне за 1 вересня 2026
Росія вдруге атакувала термінал «Нової пошти» в Одесі
Росія вдруге атакувала термінал «Нової пошти» в Одесі
Лубінець розповів про нову «послугу» ТЦК за $50 тис.
Лубінець розповів про нову «послугу» ТЦК за $50 тис.
Росія створила дешеву ракету для виснаження ППО України
Росія створила дешеву ракету для виснаження ППО України
Генштаб повідомив про рекордні втрати окупантів за літо
Генштаб повідомив про рекордні втрати окупантів за літо

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
98K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
97K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
80K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
67K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Сьогодні, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua