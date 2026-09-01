178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026

Лінія фронту станом на 1 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару та 68 авіаційних ударів із застосуванням 211 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 7132 дрони-камікадзе та здійснив 2227 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

1 вересня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 45 окупантів, 23 поранено. Знищено шість одиниць автомобільної техніки та два склади боєприпасів. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та 35 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 346 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник завдав двох авіаударів, скинув сім авіабомб, здійснив 100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, п'ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у бік Волохівки, Хатнього та в районі Вовчанських Хуторів. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири наступальні дії у бік Радьківки, Куп'янська-Вузлового, Курилівки та Ківшарівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали шість атак загарбників у бік Новоосинового, Дробишевого, Лиману та Діброви. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед у напрямку Озерного та Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили одну наступальну дію у бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 21 ворожий штурм у районах:

Костянтинівки

Іллінівки

Новоселівки

Степанівки

Софіївки

у бік Новопавлівки й Вільного

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 17 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік:

Нового Донбасу

Сергіївки

Новопідгородного

Новопавлівки

в районах Удачного, Муравки, Молодецького, Горіхового

Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили дев'ять ворожих атак у бік Воздвижівки, Різдвянки, Верхньої Терси та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1651-й день повномасштабної війни.