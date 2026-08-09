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Демографиня пояснила, що поверне додому українських жінок, які виїхали через війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Демографиня пояснила, що поверне додому українських жінок, які виїхали через війну
Особливість нинішньої хвилі міграції ще й у тому, що Україну залишило багато освічених жінок, каже Елла Лібанова
фото: скріншот із відео

Професійні втрати можуть стати одним із чинників, які підштовхнуть частину українок до повернення

Україна має шанс повернути частину жінок, які виїхали за кордон через війну, якщо запропонує їм можливість знову працювати за фахом. Найбільше це може стосуватися висококваліфікованих спеціалісток, які за кордоном не завжди мають змогу реалізувати свою професію. Як інформує «Главком», таку думку в проєкті «Планети людей» висловила директорка та співзасновниця Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.  

Науковиця звернула увагу на парадокс: за кордоном українська жінка почуватися безпечніше, ніж на батьківщині, та заробляти більше, але водночас втратити професійний статус.

«Лікарка в Україні, хірург. Ким вона буде працювати в Європі? Медичною сестрою, а в більшості випадків ще без диплома, тобто доглядальницею. Це її влаштує? Не впевнена», – сказала Елла Лібанова.

За її словами, саме професійні втрати можуть стати одним із чинників, які підштовхнуть частину українок до повернення.

«Я сподіваюсь, що повертатимуться найбільш кваліфіковані, тому що вони найбільше втратили», – зазначила демографиня.

Водночас для жінок, які за кордоном продовжують працювати у своїй професії, ситуація інша. Переконати їх повернутися буде складніше.

«Вона там працює рівно на цій же посаді. Вона має рівно той же соціальний статус, тільки значно більше заробляє», – пояснила демографиня.

Лібанова також озвучила оцінку щодо можливого повернення українок. За її словами, у 2022 році вона сподівалася, що додому повернуться близько половини тих, хто виїхав, і навіть мріяла про 60%. Тепер її очікування значно скромніші – близько 30%.

Особливість нинішньої хвилі міграції ще й у тому, що Україну залишило багато освічених жінок.

«Сімдесят відсотків наших жінок 25+, які виїхали за кордон, мають вищу освіту. Це фантастична цифра», – сказала демографиня.

За її словами, це значною мірою пов'язано з тим, що за кордон виїжджали переважно мешканки міст, зокрема Харкова та Києва.

Раніше директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова розповіла у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України» про три вирішальні фактори для повернення українців додому. За її словами, держава у роботі з біженцями має робити ставку на те, що саме в Україні вони матимуть належний соціальний статус.

Також Елла Лібанова пояснила, чому в Україні не буде бебі-буму після війни. Також демограф вказала на шкоду тривалої декретної відпустки в Україні.

Нагадаємо, кандидат економічних наук Олексій Позняк розповів, яку категорію українців повернути з-за кордону найважче.

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Теги: держава жінка кордон втрати Елла Лібанова професії

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