«Переговори зараз заморожені»: Путін зробив заяву про Україну

Володимир Путін під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку

Російський президент також розповів про контакти зі спецслужбами США та роботу з Віткоффом і Кушнером

Президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні наразі перебувають у замороженому стані. Водночас він сказав, що Москва готова працювати з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви Путіна під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку.

Путін заявив, що має «достатньо об'єктивну картину» того, що відбувається на фронті. За його словами, він щойно розмовляв із начальником Генерального штабу збройних сил РФ Валерієм Герасимовим та отримує інформацію з різних джерел.

«У мене складається достатньо об'єктивна картина того, що відбувається на СВО», – заявив Путін.

Російський президент також стверджував, що армія РФ не просто наступає, а продовжує нарощувати темпи наступу в Україні. Окремо він заявив, що ЗСУ «сипатимуться». Путін не навів конкретних даних на підтвердження цих тверджень.

Водночас російський президент заявив, що переговори щодо України наразі заморожені.

«Переговори щодо України зараз заморожені», – сказав Путін.

Путін заявив про підготовку ударів по енергетиці України

Окремо Путін заявив про рішення готувати удари по енергетичних об'єктах України. За його словами, це нібито має стати відповіддю на удари ЗСУ по цивільній інфраструктурі та нафтопереробних заводах.

«У відповідь на удари ЗСУ по цивільній інфраструктурі та НПЗ ЗС РФ дано вказівку щодо підготовки та завдання ударів по об'єктах енергетики України», – заявив Путін.

Російський президент також говорив про розвиток безпілотних технологій. За його словами, Росія загалом справляється з викликом, який створює розвиток дронів.

Путін назвав бойові дії джерелом втрат і нових викликів.

«Бойові дії – це завжди втрати, це завжди трагедія і завжди нові виклики», – заявив він.

Путін прокоментував контакти США та Росії

Коментуючи нещодавній візит до Москви директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа, Путін заявив, що контакти між спецслужбами двох країн не припиняються.

«Контакти між спецслужбами завжди є, вони були навіть у найважчі періоди холодної війни», – сказав він.

Раніше «Главком» повідомляв, що Реткліфф відвідав Москву, де провів переговори з представниками російських спецслужб. Сам Путін із директором ЦРУ не зустрічався.

За словами Путіна, Москва готова продовжувати роботу з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Російський президент назвав Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера людьми, яким довіряє американський лідер.

«Для нас комфортно працювати з Віткоффом і Кушнером, вони завжди бажані гості в Москві», – заявив Путін.

Він сказав, що Москва не проти розширення кола учасників переговорів, якщо вони можуть зробити внесок у процес. За словами російського президента, для переговорів можуть бути потрібні фахівці, військові та дипломати.

Раніше Володимир Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером їхній візит до України. Переговорні команди України та США, за словами президента, підтримують постійний контакт.

Путін заявив про наступ армії РФ

Путін також заявив, що російські війська продовжують наступальні дії та нарощують їхні темпи. Він стверджував, що армія РФ «не просто наступає», а збільшує швидкість просування.

Окремо російський президент заявив, що звільнення Донбасу, за його словами, відбувається «планово». Він стверджував, що лише у серпні під контроль російських військ перейшли 270 кв. км території та 15 населених пунктів Донецької області.

Путін не навів незалежних підтверджень цих даних. Заяви російського керівництва про ситуацію на фронті не є самостійним підтвердженням перебігу бойових дій.

Путін пояснив метафору про косаток і білих ведмедів

Наприкінці пресконференції Путін повернувся до своєї попередньої метафори про косаток і білих ведмедів. Він пояснив її через міркування про місце Росії у «харчовому ланцюгу».

«Якщо хтось спробує стягнути нас униз по харчовому ланцюгу, з'їсти нас, то може отримати по зубах», – сказав Путін.

Цю заяву російський президент зробив у контексті своїх висловлювань про війну та протистояння із Заходом.

Нагадаємо, 1 вересня «Главком» повідомляв, що Путін в останню мить скасував заплановану зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня. За даними ЗМІ, причиною могла стати позиція американського посадовця щодо війни в Україні.