Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Переговори зараз заморожені»: Путін зробив заяву про Україну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Переговори зараз заморожені»: Путін зробив заяву про Україну
Володимир Путін під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку
скриншот із відео

Російський президент також розповів про контакти зі спецслужбами США та роботу з Віткоффом і Кушнером

Президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні наразі перебувають у замороженому стані. Водночас він сказав, що Москва готова працювати з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви Путіна під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку.

Путін заявив, що має «достатньо об'єктивну картину» того, що відбувається на фронті. За його словами, він щойно розмовляв із начальником Генерального штабу збройних сил РФ Валерієм Герасимовим та отримує інформацію з різних джерел.

«У мене складається достатньо об'єктивна картина того, що відбувається на СВО», – заявив Путін.

Російський президент також стверджував, що армія РФ не просто наступає, а продовжує нарощувати темпи наступу в Україні. Окремо він заявив, що ЗСУ «сипатимуться». Путін не навів конкретних даних на підтвердження цих тверджень.

Водночас російський президент заявив, що переговори щодо України наразі заморожені.

«Переговори щодо України зараз заморожені», – сказав Путін.

Путін заявив про підготовку ударів по енергетиці України

Окремо Путін заявив про рішення готувати удари по енергетичних об'єктах України. За його словами, це нібито має стати відповіддю на удари ЗСУ по цивільній інфраструктурі та нафтопереробних заводах.

«У відповідь на удари ЗСУ по цивільній інфраструктурі та НПЗ ЗС РФ дано вказівку щодо підготовки та завдання ударів по об'єктах енергетики України», – заявив Путін.

Російський президент також говорив про розвиток безпілотних технологій. За його словами, Росія загалом справляється з викликом, який створює розвиток дронів.

Путін назвав бойові дії джерелом втрат і нових викликів.

«Бойові дії – це завжди втрати, це завжди трагедія і завжди нові виклики», – заявив він.

Путін прокоментував контакти США та Росії

Коментуючи нещодавній візит до Москви директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа, Путін заявив, що контакти між спецслужбами двох країн не припиняються.

«Контакти між спецслужбами завжди є, вони були навіть у найважчі періоди холодної війни», – сказав він.

Раніше «Главком» повідомляв, що Реткліфф відвідав Москву, де провів переговори з представниками російських спецслужб. Сам Путін із директором ЦРУ не зустрічався.

За словами Путіна, Москва готова продовжувати роботу з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Російський президент назвав Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера людьми, яким довіряє американський лідер.

«Для нас комфортно працювати з Віткоффом і Кушнером, вони завжди бажані гості в Москві», – заявив Путін.

Він сказав, що Москва не проти розширення кола учасників переговорів, якщо вони можуть зробити внесок у процес. За словами російського президента, для переговорів можуть бути потрібні фахівці, військові та дипломати.

Раніше Володимир Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером їхній візит до України. Переговорні команди України та США, за словами президента, підтримують постійний контакт.

Путін заявив про наступ армії РФ

Путін також заявив, що російські війська продовжують наступальні дії та нарощують їхні темпи. Він стверджував, що армія РФ «не просто наступає», а збільшує швидкість просування.

Окремо російський президент заявив, що звільнення Донбасу, за його словами, відбувається «планово». Він стверджував, що лише у серпні під контроль російських військ перейшли 270 кв. км території та 15 населених пунктів Донецької області.

Путін не навів незалежних підтверджень цих даних. Заяви російського керівництва про ситуацію на фронті не є самостійним підтвердженням перебігу бойових дій.

Путін пояснив метафору про косаток і білих ведмедів

Наприкінці пресконференції Путін повернувся до своєї попередньої метафори про косаток і білих ведмедів. Він пояснив її через міркування про місце Росії у «харчовому ланцюгу».

«Якщо хтось спробує стягнути нас униз по харчовому ланцюгу, з'їсти нас, то може отримати по зубах», – сказав Путін.

Цю заяву російський президент зробив у контексті своїх висловлювань про війну та протистояння із Заходом.

Нагадаємо, 1 вересня «Главком» повідомляв, що Путін в останню мить скасував заплановану зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня. За даними ЗМІ, причиною могла стати позиція американського посадовця щодо війни в Україні.

Читайте також:

Теги: трагедія відео переговори втрати Москва картина звільнення президент Володимир Зеленський військові путін армія росія наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін знову розігрує «дух Анкориджа»: на що розраховує Кремль
Путін знову розігрує «дух Анкориджа»: на що розраховує Кремль
11 серпня, 15:05
Ексміністр оборони Михайло Федоров та президент Володимир Зеленський
Федоров йде в президенти? Кому потрібні вибори під час війни в Україні, крім росіян
19 серпня, 07:39
Україна хронічно потерпає від нестачі ракет Patriot – це єдина зброя в її арсеналі, здатна збивати балістичні ракети РФ
США суттєво наростять виробництво ракет Patriot: деталі угоди
4 серпня, 02:07
Зеленський підтвердив удар по військово-морській базі в Новоросійську
Удар по військово-морській базі РФ у Новоросійську: Зеленський розкрив деталі операції
12 серпня, 11:13
Арсен Жумаділов очолював Агенцію оборонних закупівель понад рік
Жумаділов достроково залишає посаду керівника Агенції оборонних закупівель
20 серпня, 14:26
Зеленський вручив державні нагороди видатним діячам та захисникам
Алла Мазур, Брати Гадюкіни, Шон Пен та Левко Лук'яненко. Повний список лауреатів «Національної легенди 2026»
25 серпня, 23:20
США перенесли дедлайн для продажу активів «Лукойлу»
США дали російському «Лукойлу» більше часу на продаж активів
21 серпня, 14:19
Володимир Зеленський на IX Міжнародному ветеранському форумі
«Ветеран не має бути наче кур’єр». Зеленський назвав ключові проблеми ветеранської політики
22 серпня, 15:37
Порошенко та Ющенко привітали українців із Днем Незалежності
Два експрезиденти привітали українців із Днем Незалежності
24 серпня, 11:20

Політика

«Переговори зараз заморожені»: Путін зробив заяву про Україну
«Переговори зараз заморожені»: Путін зробив заяву про Україну
Кремль допустив тристоронню зустріч Путіна, Трампа та Сі
Кремль допустив тристоронню зустріч Путіна, Трампа та Сі
Росіянин вбив трьох людей у Чорногорії та скоїв самогубство
Росіянин вбив трьох людей у Чорногорії та скоїв самогубство
Британія викрила фінансову мережу Кремля для обходу санкцій
Британія викрила фінансову мережу Кремля для обходу санкцій
Прем'єр Угорщини розкритикував керівництво Євросоюзу: причина
Прем'єр Угорщини розкритикував керівництво Євросоюзу: причина
Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу перед парламентом
Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу перед парламентом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
98K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
97K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
80K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
67K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Сьогодні, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Сьогодні, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Сьогодні, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Сьогодні, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua