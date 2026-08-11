185 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 серпня 2026

Лінія фронту станом на 11 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосував 11 ракет, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 208 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6770 дронів-камікадзе та здійснив 2458 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

11 серпня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 34 окупанти та поранено 23. Знищено три одиниці автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 335 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби відбулося чотири боєзіткнення, ворог здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця та в бік населених пунктів Охрімівка й Водяне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку

Відбулося дев’ять атак ворога у районі Загризового та в бік Радьківки й Петропавлівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку

Сімнадцять спроб загарбників просунутися відбивали у районах населених пунктів Карпівка, Зарічне та Діброва. Чотири боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили вісім спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука, Каленики та в бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 34 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка та у бік населених пунктів Довга Балка, Степанівка, Торецьке, Новий Донбас, Кучерів Яр. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Двадцять дві атаки здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Шевченко, Мирне, Василівка, Сергіївка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове, Гуляйпільське.

Нині триває 1630-й день повномасштабної війни.