Окупанти зайшли в Куп'янськ через газову трубу – DeepState

Окупанти використовують спеціальні лежанки на колесах та електросамокати для пересування в трубі

Росіяни втретє використали труби для просочування груп, як відомо, вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі

Російські війська застосували газові труби для прихованого пересування диверсійних груп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

Тактика застосування труб, раніше помічена біля Авдіївки та Суджі, тепер використовується для проникнення в Куп'янськ. Вхід у трубу розташований у районі Лиману Першого, і цей маршрут дозволяє російським силам діставатися околиць Куп'янська за чотири дні без значних втрат.

Для пересування в трубі окупанти використовують спеціальні лежанки на колесах та електросамокати, а також організовують місця для відпочинку та запаси провізії. Після виходу з газопроводу в районі Радьківки групи переміщуються в ліси, які вони контролюють, а потім розосереджуються в самому Куп'янську, досягаючи залізниці.

DeepState пише, що досвід попередніх атак не був врахований. Однією з головних проблем є відсутність обов'язкової евакуації мирних жителів. Це ускладнює нанесення вогневого ураження по ворогу, оскільки російські солдати будинках цивільних, які, до того ж, діляться з окупантами їжею. Зазначається, що попри можливі спростування, наявність позицій для запуску дронів у Куп'янську свідчить про серйозність проблеми.

Нагадаємо, на Покровському напрямку в Донецькій області російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 вересня, які свідчать про те, що російські війська просувалися в полях на північ від Білої Гори, що на південному сході від Костянтинівки. Як зазначає ISW, є візуальні підтвердження і тому, що росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка у східній частині Нелипівки, а також до посадки на північ від Яблунівки, на південний захід від Костянтинівки.

Як повідомлялося, російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро». Мова йде про три міста – спершу Добропілля, а потім Покровськ та Мирноград. Поблизу останнього Сили оборони нещодавно здійснили успішну контратаку. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили селище Новоекономічне на сході від Мирнограда. Такий локальний успіх Сил оборони в перспективі, ймовірно, матиме вплив і на саме місто, зокрема зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація продовжує адаптуватися і копіювати успішні технології України, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Крім того, ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА.