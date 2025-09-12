Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти зайшли в Куп'янськ через газову трубу – DeepState

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти зайшли в Куп'янськ через газову трубу – DeepState
Окупанти використовують спеціальні лежанки на колесах та електросамокати для пересування в трубі
скріншот з відео DeepState

Росіяни втретє використали труби для просочування груп, як відомо, вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі

Російські війська застосували газові труби для прихованого пересування диверсійних груп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

Тактика застосування труб, раніше помічена біля Авдіївки та Суджі, тепер використовується для проникнення в Куп'янськ. Вхід у трубу розташований у районі Лиману Першого, і цей маршрут дозволяє російським силам діставатися околиць Куп'янська за чотири дні без значних втрат.

Для пересування в трубі окупанти використовують спеціальні лежанки на колесах та електросамокати, а також організовують місця для відпочинку та запаси провізії. Після виходу з газопроводу в районі Радьківки групи переміщуються в ліси, які вони контролюють, а потім розосереджуються в самому Куп'янську, досягаючи залізниці.

DeepState пише, що досвід попередніх атак не був врахований. Однією з головних проблем є відсутність обов'язкової евакуації мирних жителів. Це ускладнює нанесення вогневого ураження по ворогу, оскільки російські солдати будинках цивільних, які, до того ж, діляться з окупантами їжею. Зазначається, що попри можливі спростування, наявність позицій для запуску дронів у Куп'янську свідчить про серйозність проблеми.

Нагадаємо, на Покровському напрямку в Донецькій області російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 вересня, які свідчать про те, що російські війська просувалися в полях на північ від Білої Гори, що на південному сході від Костянтинівки. Як зазначає ISW, є візуальні підтвердження і тому, що росіяни просувалися і на захід вздовж дороги Т0516 Торецьк-Костянтинівка у східній частині Нелипівки, а також до посадки на північ від Яблунівки, на південний захід від Костянтинівки.

Як повідомлялося, російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро». Мова йде про три міста – спершу Добропілля, а потім Покровськ та Мирноград. Поблизу останнього Сили оборони нещодавно здійснили успішну контратаку. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили селище Новоекономічне на сході від Мирнограда. Такий локальний успіх Сил оборони в перспективі, ймовірно, матиме вплив і на саме місто, зокрема  зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація продовжує адаптуватися і копіювати успішні технології України, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Крім того, ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА.

Теги: Харківщина Куп'янськ ворог окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як війни сформували ненависть росіян до США
Росіяни ніколи не боялися США. І ось чому
25 серпня, 14:34
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Покровський напрямок. Яка ситуація?
18 серпня, 19:19
Рубіо: Українці завдали росіянам колосальної шкоди. Обидві сторони дуже сильно закріпилися
Рубіо розповів, скільки окупантів ЗСУ знищили у липні
17 серпня, 22:18
Ситуація на фронті 26 серпня
Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу
26 серпня, 23:49
Станом на 24 серпня Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії
Українські військові звільнили Новомихайлівку на Донеччині
24 серпня, 18:58
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23258 броньованих машин
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 вересня, 06:57
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ситуацією щодо війни в Україні
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
8 вересня, 05:52
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року
Вчора, 08:20
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11177 танків
Втрати ворога станом на 12 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:36

Події в Україні

Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 12 вересня 2025. Зведення Генштабу
Окупанти зайшли в Куп'янськ через газову трубу – DeepState
Окупанти зайшли в Куп'янськ через газову трубу – DeepState
Операція НАТО «Східний вартовий», резолюція ООН щодо Палестини. Головне за 12 вересня
Операція НАТО «Східний вартовий», резолюція ООН щодо Палестини. Головне за 12 вересня
Подвійне вбивство на Львівщині: двох чоловіків знайдено у приміщенні автосервісу (оновлено)
Подвійне вбивство на Львівщині: двох чоловіків знайдено у приміщенні автосервісу (оновлено)
На Волині з винищувача випав боєприпас: ДБР почало розслідування
На Волині з винищувача випав боєприпас: ДБР почало розслідування
На Прикарпатті детектив НАБУ потрапив в аварію
На Прикарпатті детектив НАБУ потрапив в аварію

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua