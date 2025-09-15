Головна Країна Події в Україні
Сили Оборони зірвали спробу інфільтрації російських окупантів у Ямпіль на Донеччині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сили Оборони зірвали спробу інфільтрації російських окупантів у Ямпіль на Донеччині
Російські окупанти намагалися інфільтруватися в Ямпіль, використовуючи цивільних як «живий щит»
фото: Maxar

Підрозділи 11 армійського корпусу заблокували та знешкодили диверсійні групи

Російські окупанти вкотре порушили норми міжнародного гуманітарного права, намагаючись інфільтруватися в населений пункт Ямпіль. Проте підрозділи 11 армійського корпусу оперативно вжили комплекс антитерористичних заходів. Про це повідомляє 11 Армійський корпус, передає «Главком».

Використовуючи цивільний одяг і маскуючись під мирних жителів, ворог намагався провести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони. Окремі групи противника переховувалися у приватних будинках та підвалах, намагаючись використати місцевих мешканців як «живий щит».

Завдяки злагодженій роботі, ворог був виявлений, заблокований та знешкоджений. Наразі Ямпіль та прилеглі території знаходяться під повним контролем Сил Оборони, а всі спроби ворога здійснити розвідувально-диверсійні заходи були зірвані.

Повідомляється, ситуація знаходиться під постійним моніторингом, а заходи протидії таким діям посилюються.

До слова, у Покровську місцеві жителі допомагають українським військовим виявляти та ліквідувати російських диверсантів, які маскуються під цивільних. 

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState писали, що однією з тактик, яку активно застосовує ворог для проникнення в місто – перевдягання в цивільний одяг. Російські війська використовують це для збільшення кількості своїх підрозділів в міських умовах, маскуючи свою присутність під цивільними.

Теги: Донеччина Генштаб ворог окупанти

