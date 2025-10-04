Лінія фронту станом на 4 жовтня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1318-й день повномасштабної війни

Окупанти завдали 57 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3890 дронів-камікадзе та здійснили 3013 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 жовтня станом на 22:00 відбулося143 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 11 атак ворога в районі Вовчанська та в бік Липців, Синельникового, Колодязного та Кутьківки, ще одна така триває.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка, бої тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Шандриголове, Рідкодуб, Середнє, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Сіверська та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку

Противник провів одну безуспішну атаку на позицію наших захисників в районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 44 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Золотий Колодязь, Родинське, Звірове, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду. У двох локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 23 раз атакував у районах населених пунктів в районах населених пунктів Соснівка, Зелений Гай, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове. Два боєзіткнення досі тривають.

Нагадаємо, триває 1319-й день повномасштабної війни в Україні.