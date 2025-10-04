Головна Країна Події в Україні
Обстріл Чернігова, дрони атакували НПЗ у Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Обстріл Чернігова, дрони атакували НПЗ у Росії: головне за ніч
Дим здійнявся над містом після атаки
скриншот з відео

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія обстріляла чотири райони Дніпропетровщини, Ізраїль готується до першого етапу плану Трампа щодо Гази для звільнення заручників, дрони атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії, у Чернігові після влучань виникли пожежі, окупанти вдарили по енергетиці на Донеччині. 

ХАМАС прийняв пропозицію Трампа

Після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

Після відповіді ХАМАС Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомив, що країна готується до «негайного впровадження» першого етапу плану президента США Дональда Трампа щодо Гази, який передбачає звільнення ізраїльських заручників.

У заяві наголошується, що Ізраїль «продовжить тісну співпрацю з президентом США та його командою», аби завершити війну згідно з принципами, визначеними самим Ізраїлем і узгодженими з баченням президента Трампа.

Обстріл Донеччини

Увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. 

За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини. У результаті обстрілу частина регіону знеструмлена.

Без світла залишилися вся Дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська.

Атака на Чернігів

Цієї ночі російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на Чернігів. Російські окупанти вдарили по інфраструктурі міста. 

За повідомленням МВА, на кількох локаціях після влучань спалахнули пожежі. За попередніми даними, інформації про постраждалих наразі немає.

Моніторингові канали писали, що ворог бив по критичній інфраструктурі.

Удар по Дніпропетровщині

У ніч на 4 жовтня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області, використовши безпілотники та ракети.  У Дніпрі агресор застосував БпЛА, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура міста.

На Павлоград було здійснено ракетний удар – люди не постраждали. Покровську громаду Синельниківського району також окупанти атакували. Там поранення отримала 51-річна жінка, загорілися три приватні будинки, один із яких зруйнований, а також господарська споруда.

У межах Межівської громади внаслідок влучання дрону загорівся гараж. Крім того, важка артилерія російських військ влучила по Покровській громаді на Нікопольщині – без постраждалих. Місцеві служби ліквідують наслідки атак.

Дрони уразили НПЗ у Росії

У ніч на 4 жовтня безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Кіришінефтеоргсинтез» у місті Кіриші, Ленінградська область. 

Місцеві жителі повідомляють у міських чатах про влучання у виробничі установки підприємства та спалахи полум’я на території заводу. 

Водночас губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко намагається применшити масштаби інциденту, заявивши, що у Кіришах нібито сталося лише «загоряння в промисловій зоні». За його словами, пожежні служби вже працюють на місці.

