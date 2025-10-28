Підрив дамби в Білгороді: командування ЗСУ пояснило зміни в логістиці ворога

Підрив дамби в Білгородській області Росії суттєво вплинув на ворожі сили на Харківщині

Російські війська активно намагаються прорватися до Вовчанська з західного боку

Підрив дамби в Білгородській області Росії суттєво вплинув на ворожі сили на Харківщині, зокрема на логістику та бойові дії російських бригад, пише «Главком».

Начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі «Суспільне новини» пояснив, що підтоплення викликало труднощі для росіян, оскільки затопило райони їхнього висування та накопичення сил. Це також знизило боєздатність цих підрозділів.

«Деяким російським бригадам дійсно непереливки, адже підтопило фактично райони їхнього висування та накопичення. Очевидно, що це вплинуло на їхню боєздатність. І цей факт безумовно позитив, адже загалом на напрямку ситуація складна», – зазначив Трегубов, зокрема щодо Вовчанська.

Попри те, що російські війська активно намагаються прорватися до Вовчанська з західного боку, їхні зусилля поки що не увінчалися успіхом. Трегубов зауважив, що частина сил зараз зайнята іншими проблемами, що може полегшити ситуацію для українських військ.

«Росіяни намагаються обійти місто з заходу на південь, але це не вдається. Якщо частина їхніх сил буде зайнята іншими завданнями, це, ймовірно, трохи погіршить їхню ситуацію», – розповів він.

Дамба в Білгороді не припинить атак росіян, але, за словами Трегубова, знизить інтенсивність і ускладнить їхнє постачання.

«Згадаємо, що сталося з росіянами, коли на Київщині рвонула дамба. Частина росіян опинилася відрізана від своїх. Хоч зараз це не та ситуація, але важко організовувати свої дії, коли в тебе вода під ногами. І треба зазначити, що зараз не літо», – додав він, підкреслюючи, як важливо це для бойової ситуації на фронті.

Як повідомлялось, у Білгородській області Росії введено режим надзвичайної ситуації після ударів по дамбі Білгородського водосховища.

За даними Федерального агентства водних ресурсів, внаслідок ударів було пошкоджено донний водовипуск і обидва затвори, що регулюють рівень води, що призвело до його зниження на один метр.

Згідно з повідомленнями, OSINT-ресурсу Dnipro Osint та каналуExilenova+, стався витік води з пошкодженої ділянки дамби та початок затоплення прилеглих територій.

Раніше стало відомо, що греблю Білгородського водосховища пошкодили дрони Сил безпілотних систем ЗСУ. Цю інформацію підтвердив командувач цього роду військ Роберт Мадяр Бровді.