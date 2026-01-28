Головна Країна Події в Україні
Росія втратила літаки Су-30 і Су-34

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія втратила літаки Су-30 і Су-34
Обидва типи літаків є одними з ключових у тактичній авіації росії та регулярно залучаються до бойових операцій проти України
фото з відкритих джерел

Обставини знищення літаків, їхнє точне місце та спосіб ураження наразі офіційно не розкриваються

Інформація про втрату Росією двох бойових літаків Су-30 та Су-34 спочатку з’явилася в російських медіа та так званих воєнних пабліках. Згодом ці дані офіційно підтвердили в Центрі протидії дезінформації. Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко, пише «Главком».

Обставини знищення літаків, їхнє точне місце та спосіб ураження наразі офіційно не розкриваються. Водночас варто зазначити, що втрати такої техніки є суттєвими як з військової, так і з репутаційної точки зору для РФ.

Що відомо про ці літаки

Су-30 – це двомісний багатоцільовий винищувач, розроблений російською компанією «Сухой» на базі Су-27. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, а також для ураження наземних і морських цілей.

За даними з відкритих джерел, Су-30:

  • здатний нести широкий спектр озброєння, зокрема керовані ракети класу «повітря–повітря» та «повітря–земля»;
  • має радіус бойового застосування понад 1 500 км, що дозволяє використовувати його для тривалих бойових вильотів;
  • оснащений сучасною (як для російської авіації) авіонікою та радіолокаційною станцією;
  • використовується як для повітряного прикриття, так і для ударних завдань.

Під час війни проти України Росія застосовує Су-30 для патрулювання повітряного простору, супроводу ударної авіації, запусків ракет і прикриття бомбардувальників. Літаки цього типу базуються, зокрема, на аеродромах поблизу кордонів України та залучаються до бойових дій з перших днів повномасштабного вторгнення.

Су-34 – це фронтовий бомбардувальник, розроблений на базі винищувача Су-27. Він призначений насамперед для ураження наземних і надводних цілей у глибокому тилу противника та в зоні активних бойових дій.

За даними з відкритих джерел, Су-34:

  • здатний нести до 8 тонн бойового навантаження, включно з керованими та некерованими авіабомбами і ракетами;
  • активно використовується для застосування керованих авіабомб (КАБ), зокрема з модулями планування та корекції;
  • має збільшений бойовий радіус (понад 1 000 км) і можливість дозаправлення в повітрі;
  • оснащений броньованою кабіною для екіпажу з двох осіб, що підвищує живучість літака;
  • обладнаний системами радіоелектронної боротьби та навігації.

Під час повномасштабної війни проти України Су-34 є одним із ключових літаків тактичної авіації РФ. Саме ці бомбардувальники регулярно залучаються до масованих авіаударів по прифронтових і тилових регіонах, зокрема для скидання керованих авіабомб з великої відстані.

Як повідомлялось, об'єднана авіабудівна корпорація «Ростех» виготовила та направила до військ нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34.

До слова, за минулий рік Центр спеціальних операцій «А» Служби безпеки України атакував далекобійними дронами пʼять військових аеродромів РФ та уразив 15 авіабортів.

