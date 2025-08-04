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ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського батутиста

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ ліквідували на фронті титулованого російського батутиста
Володимир Шихатов народився 18 квітня 2002 року року у Магадані

Окупант Шихатов був кандидатом у майстри спорту зі стрибків на батуті

Захисники України знищили російського окупанта Володимира Шихатова. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Шихатов народився 18 квітня 2002 року року у Магадані. Навчався у «Спортивній школі міста Магадана» з виду спорту «стрибки на батуті». У 2012 році переїхав до міста Архангельськ, де продовжив займатися стрибками на батуті.

Ліквідований окупант був кандидатом у майстри спорту зі стрибків на батуті, неодноразовим переможцем та призером міських, обласних та Всеросійських змагань.

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що Сили оборони знищили окупанта Шихатова, коли він «виконував бойове завдання».

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: окупанти війна стрибки на батуті росія

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