Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1318-й день повномасштабної війни

Окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет, скинули 46 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

3 жовтня станом на 22:00 відбулося 147 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 11 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Бойових зіткнень не зафіксовано.

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 21 раз атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки.

