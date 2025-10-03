Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1318-й день повномасштабної війни

Окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет, скинули 46 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

3 жовтня станом на 22:00 відбулося 147 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 11 атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Серебрянки, Виїмки та у бік Ямполя й Дронівки, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Бойових зіткнень не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 21 раз атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка та у бік Новомиколаївки.

Лінія фронту станом на 3 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1318-й день повномасштабної війни в Україні.

