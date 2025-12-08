Втрати ворога станом на 8 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 810 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 8 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 8 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 8 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб.
- танків – 11 403 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 689 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 917 (+10) од.
- РСЗВ – 1 562 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 431 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530) од.
- крилаті ракети – 4 058 (+4) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 182 (+47) од.
- спеціальна техніка – 4 018 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1384-й день повномасштабної війни в Україні.
