Втрати ворога станом на 8 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 403 танків
фото: DW (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 810 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 8 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 8 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 8 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб.
  • танків – 11 403 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 689 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 917 (+10) од.
  • РСЗВ – 1 562 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530) од.
  • крилаті ракети – 4 058 (+4) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 182 (+47) од.
  • спеціальна техніка – 4 018 (+3) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1384-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб військова техніка війна

