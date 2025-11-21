Головна Країна Події в Україні
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
На місці ракетного удару в Тернполі триває пошуково-рятувальна операція
фото: Суспільне Тернопіль

19 листопада Росія атакувала ракетами Тернопіль, на місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи 

21 листопада у Тернополі на місці влучання російської ракети рятувальники деблокували тіла ще трьох людей. Про це повідомили кореспонденти «Суспільне Тернопіль», які зараз працюють на місці подій. Про це повідомляє «Главком».

За словами начальника Нацполіції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, тіла загиблих опізнали рідні. Загибель матері та її двох дітей віком п'яти та 1,5 року підтвердив їхній батько.

Кількість загиблих унаслідок удару по багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада зросла до 31 людини станом на 12 годину 21 листопада.

У Тернополі рятувальники деблокували тіла ще трьох людей
У Тернополі рятувальники деблокували тіла ще трьох людей
фото: Суспільне Тернопіль
У Тернополі рятувальники деблокували тіла ще трьох людей
У Тернополі рятувальники деблокували тіла ще трьох людей
фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, 19 листопада Росія атакувала ракетами Тернопіль. Увечері 20 листопада рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Так, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 28 людей. Врятовано 46 людей, серед них – сім дітей.

Нині у Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку. Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр – руками, інструментами, технікою. Станом на 07:00 вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника.

Також повідомляося, що з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки. Ворог завдав удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву «Сонячний». У результаті обстрілу зафіксовані значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста.

Теги: війна Тернопіль

