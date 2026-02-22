Головна Країна Події в Україні
У Львові пролунало кілька потужних вибухів

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
У Львові пролунало кілька потужних вибухів
На місці події дуже багато поліції
Вибухи сталися у центрі біля Магнусу, але що саме вибухнуло поки невідомо. Тривога не оголошувалася

У Львові прогриміло кілька потужних вибухів, які було чутно в усіх районах та навіть за межами міста. Повітряну тривогу в області не оголошували. Про це пише «Главком».

За попередньою інформацією, епіцентр вибуху був у центральній частині міста, неподалік торгового центру «Магнус». Очевидці повідомляють про вибиті вікна у навколишніх будівлях та відчутний запах гару. На місці події вже працюють екіпажі поліції та медики швидкої допомоги.

Наразі невідомо, чому сталися вибухи. Є припущення, що могло бути замінування, але це не офіційна інформація. 

Нацполіція повідомила, що внаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці. Вибухи відбулися після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик.

Як відомо, у ніч на 18 лютого 2026 року в приміщенні Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Івано-Франківщині стався вибух. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та причетних осіб. 

За даними слідства, вибух пролунав у будівлі районного ТЦК у нічний час. У мережі вже з’явилися ймовірні кадри з місця події, на яких видно спалах та наслідки пошкодження будівлі. Деталі щодо потужності вибуху та типу пристрою, що його спричинив, наразі не розголошуються в інтересах слідства.

Нагадаємо, поліцейські Києва спільно зі Службою безпеки України затримали двох зловмисників, які організували теракт у Голосіївському районі столиці. Фігуранти підірвали фургон Peugeot Partner, що за легендою мав вирушити на передову для евакуації поранених захисників. 

Слідство встановило, що зловмисники використали цинічну схему під прикриттям волонтерської допомоги. 41-річний ветеран війни, бажаючи допомогти Збройним силам, познайомився у соцмережах із «псевдоволонтером», який запропонував профінансувати придбання медичного транспорту.

