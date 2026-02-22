Головна Країна Події в Україні
У Львові стався теракт – Садовий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Львові стався теракт – Садовий
фото: соціальні мережі

Наразі відомо про 14 постраждалих, яких госпіталізували до медичних закладів

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що потужний вибух, який сколихнув центр міста, був терористичним актом, пише «Главком».

На цей час відомо про 14 постраждалих, яких госпіталізували до медичних закладів.

За словами мера, лікарі вже надають усім пораненим необхідну допомогу. На місці події продовжують працювати правоохоронні органи, спецслужби та рятувальники, які встановлюють усі деталі інциденту.

Мешканців та гостей міста закликають не піддаватися паніці, зберігати спокій та стежити лише за повідомленнями з офіційних джерел.

Нагадаємо, поліцейські Києва спільно зі Службою безпеки України затримали двох зловмисників, які організували теракт у Голосіївському районі столиці. Фігуранти підірвали фургон Peugeot Partner, що за легендою мав вирушити на передову для евакуації поранених захисників. 

Слідство встановило, що зловмисники використали цинічну схему під прикриттям волонтерської допомоги. 41-річний ветеран війни, бажаючи допомогти Збройним силам, познайомився у соцмережах із «псевдоволонтером», який запропонував профінансувати придбання медичного транспорту.

Як відомо, Служба безпеки України кваліфікує вибух автомобіля 16 лютого у Київському районі Одеси як терористичний акт. Відкрито кримінальне провадження. 

За попередніми даними слідства, вибух стався о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано.

Слов’янськ-на-Кубані атакували безпілотники: ймовірно, під удар потрапив НПЗ
Слов’янськ-на-Кубані атакували безпілотники: ймовірно, під удар потрапив НПЗ
26 сiчня, 04:56
У Кропивницькому пролунали вибухи
У Кропивницькому пролунали вибухи
6 лютого, 05:31
Президент Пакистану назвав інцидент «злочином проти людяності»
У столиці Пакистану стався теракт у мечеті: десятки загиблих
6 лютого, 20:38
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
7 лютого, 03:23
У Леніградській області палає електропідстанція
У Леніградській області вибухнула електропідстанція
7 лютого, 23:57
Святкова ялинка простояла у Львові майже два місяці
Головну ялинку Львова з’їли кози
25 сiчня, 18:47
Унаслідок нічної атаки у Старому Добротворі постраждали 18 житлових будинків, один – зруйнований повністю
Атаковано критичну інфраструктуру на Львівщині, пошкоджені 18 будинків (фото)
7 лютого, 13:35
Сили оборони збили ворожі цілі над Львівщиною
Дрони атакували критичну інфраструктуру на Львівщині
8 лютого, 10:26
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
17 лютого, 07:20

Події в Україні

У Львові стався теракт – Садовий
У Львові стався теракт – Садовий
У Львові пролунало кілька потужних вибухів
У Львові пролунало кілька потужних вибухів
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState
Лінія фронту станом на 21 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 лютого 2026. Зведення Генштабу
Сирський назвав важливе досягнення ЗСУ у 2025 році
Сирський назвав важливе досягнення ЗСУ у 2025 році
Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
20 лютого, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
20 лютого, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
