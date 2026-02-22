У Львові стався теракт – Садовий

Наразі відомо про 14 постраждалих, яких госпіталізували до медичних закладів

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що потужний вибух, який сколихнув центр міста, був терористичним актом, пише «Главком».

На цей час відомо про 14 постраждалих, яких госпіталізували до медичних закладів.

За словами мера, лікарі вже надають усім пораненим необхідну допомогу. На місці події продовжують працювати правоохоронні органи, спецслужби та рятувальники, які встановлюють усі деталі інциденту.

Мешканців та гостей міста закликають не піддаватися паніці, зберігати спокій та стежити лише за повідомленнями з офіційних джерел.

Нагадаємо, поліцейські Києва спільно зі Службою безпеки України затримали двох зловмисників, які організували теракт у Голосіївському районі столиці. Фігуранти підірвали фургон Peugeot Partner, що за легендою мав вирушити на передову для евакуації поранених захисників.

Слідство встановило, що зловмисники використали цинічну схему під прикриттям волонтерської допомоги. 41-річний ветеран війни, бажаючи допомогти Збройним силам, познайомився у соцмережах із «псевдоволонтером», який запропонував профінансувати придбання медичного транспорту.

Як відомо, Служба безпеки України кваліфікує вибух автомобіля 16 лютого у Київському районі Одеси як терористичний акт. Відкрито кримінальне провадження.

За попередніми даними слідства, вибух стався о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано.