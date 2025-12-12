Головна Світ Політика
«Вони, як вулична шпана». Ексголова «Нафтогазу» розказав про переговорну тактику росіян

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
«Вони, як вулична шпана». Ексголова «Нафтогазу» розказав про переговорну тактику росіян
Юрій Вітренко поділився власним досвідом спілкування з російськими політиками
фото з відкритих джерел

Юрій Вітренко пояснює, як треба ламати російську переговорну тактику

Російські політики на перемовинах часто використовують конкретний засіб впливу – пряму корупцію, будь-які зв’язки з організованою злочинністю. Проте росіяни досягають свого не тільки залякуванням, вони входять в довіру, поводяться доброзичливо і конструктивно, а потім намагаються обманути. Про це колишній голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів в інтерв’ю «Главкому».

Вітренко розповів, що хоча російські політики мають імперські амбіції, в конкретних ділових розмовах вони забувають про історії з печенігами, князями та «третій Рим». «Це все одно що шпана на вулиці вас зупинить та почне розповідати якісь байки, доки ви не витягнете пістолет або вони не побачать поліцейських. І тоді ці розповідачі кудись втікають», – сказав Юрій Вітренко.

З подібною ситуацією політик зіштовхнувся, коли вів перемовини із заступником голови правління «Газпрому» Валерієм Голубєвим у 2006 році. Росіянин 40 хвилин розповідав про те, як він «зранку встає і думає про українців. І про печенігів там було, і про Київську Русь, і про те, що серце Росії перебуває в Києві». Проте коли справа почала стосуватися конкретних домовленостей – Голубєв змінив тактику. 

«Всі ці розмови про печенігів йдуть просто від того, що немає людини, яка скаже у відповідь: «Це все добре, але ви будете відчувати біль, якщо зараз не домовитеся». Тобто зараз росіянам вигідно говорити про печенігів, але якщо показати, що у них скоро активи заберуть і ще якимось чином зроблять боляче, всі ці марення одразу проходять. Це все одно що шпана на вулиці вас зупинить та почне розповідати якісь байки, доки ви не витягнете пістолет або вони не побачать поліцейських. І тоді ці розповідачі кудись втікають», – сказав Вітренко. 

Юрій Вітренко також розповів, що росіяни завчасно готуються перед перемовинами до спілкування з кожним із представників делегації. Усе задля того, аби мати змогу тиснути та корумпувати українську сторону тощо. Тобто йдеться не просто про підготовку фактів, психологічних особливостей співрозмовника, а й про просування схем впливу. 

Крім цього росіяни можуть залучити на свій бік доброзичливим ставленням. Юрій Вітренко згадав, як такою тактикою користувався голова правління «Газпрому» Олексій Міллер щодо нього. «Міллер поводився якщо не як друг, то як дуже близький бізнес-партнер. Після тих важких перемовин ставлення з його боку було супердоброзичливим. Він міг зателефонувати вночі і сказати: «А давай з тобою зараз пройдемося по якихось пунктах контракту, обговоримо і узгодимо», – поділився ексголова «Нафтогазу».

За словами Юрія Вітренка, російські посадовці намагають будь-яким чином привернути українців на свою сторону, проте тільки тоді, коли їм це вигідно. «Це не виключає того, що вони хочуть вас надурити, однак в цілому поводяться доброзичливо і конструктивно», – додав політик.

Такої тактики російські політики дотримують для залучення інвестицій. Спочатку вони створюють атмосферу гарної комунікації та ситуації, а потім «кидають» інвесторів. «Організована злочинність досягає свого не тільки залякуванням. У них же там головний талант – це розмовний жанр. Коли вони відбувають покарання у місцях позбавлення волі по 20-30 років, то розмовляють вже краще, ніж Езоп», – зазначає економіст.

Вітренко розповів також про манеру спілкування російського диктатора: «Путін, коли розслабляється, може поводити себе не доброзичливо, а навпаки дуже агресивно і лексику використовувати не дуже літературну. І мова в нього стає зовсім не така, як на телебаченні».

«У нього проскакує все це про сортири, але він це робить ніби з іронією та дещо поблажливо. А коли камер нема, він може розмовляти просто лексикою шпани. І вона в такому контексті виглядає набагато більш загрозливо та жорстко», – висловився він. Однак Олексій Міллер та заступник голови уряду РФ Олександр Новак, за словами українця, не такі в розмові.

Також Юрій Вітренко розповів в інтервʼю «Главкому», що може допомогти Україні досягти з Росією мирної угоди та що варто змінити та застосувати для цього. 

Теги: війна Юрій Вітренко переговори

